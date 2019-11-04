В Туркменистане ищут геев и лесбиянок среди медиков

Поводом для проверки послужило признание одного из врачей, который рассказал о своей гомосексуальности.

После истории туркменского врача-кардиолога, который рассказал о своей гомосексуальности и исчез, Министерство здравоохранения Туркменистана пытается выявить лиц нетрадиционной сексуальной ориентации среди медработников.

Об этом передает Радио Свобода.

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Отмечается, что во всех районных управлениях здравоохранения прошло собрание, темой которых стал «врач, опозоривший профессию своим аморальным поведением».

Из Ашгабада поступило распоряжение выявить среди врачей геев и лесбиянок. В течение двух недель все медработники – начиная от санитарок и заканчивая врачами – должны пройти обследование в городской санэпидемстанции на выявление заболеваний, передающихся половым путем. Обследования медики должны оплатить самостоятельно.

Представители правоохранительных органов призывают писать заявления, если кому-то известны лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и предупреждают об уголовной ответственности за недоносительство. Гомосексуальность в Туркменистане является уголовным преступлением и карается заключением до двух лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в России общение детей с геем приравняли к сексуальному насилию.