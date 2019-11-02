В России общение детей с геем приравняли к сексуальному насилию

По факту разговора открыто уголовное дело.

В России следственный комитет открыл по итогам проверки опубликованного на YouTube видео, в котором дети задают вопросы гею, уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (статья 132 УК РФ, часть 4, пункт б).

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Читайте такжеВскрылись жуткие подробности об убийстве 6-летнего ребенка в детском саду в России (фото, видео)Ранее о том, что из-за вышедшего на YouTube-канале Real Talk ролика заведено уголовное дело, заявила в своем Telegram-канале координатор правозащитной организации Валентина Дехтяренко.

В заявлении следственного комитета говорится, что следователи допросили организатора видеосъемки и в настоящий момент устанавливают круг потерпевших и обстоятельства съемки ролика.

По словам Дехтяренко, всех участников съемки, включая родителей участвовавших в видео детей, вызывали в полицию. Некоторым родителям при этом угрожали лишением родительских прав, а к ним домой приходили органы опеки.

В постановлении о заведении уголовного дела отмечается, что неустановленные подозреваемые сняли ролик, «имея умысел на совершение развратных действий в отношении неопределенного круга малолетних лиц» и с участием несовершеннолетних «проводили беседы на различные темы развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на пробуждение у них интереса к сексуальным отношениям».

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