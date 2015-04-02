Легендарный путешественник из РФ погиб под колесами грузовика во время велопробега ко Дню Победы

1 апреля на трассе "Россия" погиб известный велопутешественник из Волгодонска 72-летний Александр Гречкин, совершавший велопробег в честь 70-летия победы над гитлеровской Германией.

Трагедия произошла в 13.30 на 290-м километре федеральной автодороги, на участке от Торжка до Вышнего Волочка, сообщили "Российской газете" в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Тверской области.

Грузоперевозчик MAN с госномером Курской области наехал на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью: велопутешественник скончался на месте.

42-летний водитель грузовика пояснил полицейским, что перед самым наездом он отвлекся от управления, так как настраивал радиостанцию гражданского диапазона, в связи с чем, на некоторое время потерял контроль над автомобилем.

Ранее в интервью "Комсомольской правде" Гречкин заявил, что в пути его гнетут только автомобили на трассе.

"Знаешь, я ничего не боюсь в дороге: ни холода, ни голода, всякое ведь бывало... Когда уж совсем страшно пою песни Николая Расторгуева. И хорошо становится, светло, радостно... Единственное, что, пожалуй, гнетет в пути, так это машины на трассе. В последнее время их столько стало.. Много... И ладно бы ехали себе спокойно. А то наглые какие-то эти водители стали", - сказал он.

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Александр Гречкин, путешествующий на велосипеде с 1981 года, еще при жизни стал легендой не только у себя на родине в Ростовской области. За это время он прошел более 25 личных веломарафонов. На последний свой маршрут, протяженностью в семь тысяч километров, он выехал в первой декаде февраля и планировал завершить ко Дню Победы.

К моменту трагической гибели позади осталось более половины маршрута, в том числе города Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Белгород и другие.

Утром первого апреля велосипедист выходил в прямой эфир одной из федеральных радиостанций: делился последними впечатлениями от веломарафона и рассказывал, как тепло его принимали в городе Торжок. Через несколько часов он погиб.