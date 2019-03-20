Пилоты Boeing 737 MAX Lion Air во время падения читали инструкцию к самолету

За минуту до исчезновения самолета с радаров командир экипажа передал управление второму пилоту, а сам начал искать возможное решение проблемы в техническом справочнике Boeing 737 MAX.

Пилоты Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в октябре 2018 года в Индонезии, прямо во время падения самолета пытались по техническому руководству найти причины, почему нос воздушного судна опускается, но не успели.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расшифровки данных речевого самописца самолета.

При этом пилоты, судя по данным самописца, до конца полагали, что проблема только с набором скорости и высоты, о чем они и говорили, а не в том, что система автоматической балансировки направляет нос судна вниз, чувствуя сваливание, которого на самом деле не было. За минуту до исчезновения самолета с радаров командир экипажа передал управление второму пилоту, а сам начал искать возможное решение проблемы в техническом справочнике Boeing 737 MAX, в котором содержатся контрольные списки непредвиденных ситуаций. Второй пилот не смог ничего сделать с падающим самолетом, а командир корабля не успел найти описание подобной ситуации в справочнике.

Как прокомментировал Reuters эту ситуацию один из источников, «это все равно что решать тест, в котором 100 вопросов, но до конца отведенного времени ты успеваешь ответить только на 75». «Ты паникуешь. Это ситуация, когда не хватило времени», - отметил собеседник агентства.

По словам другого источника, пилоты "похоже, не знали, что нос движется вниз. Они думали только о скорости полета и высоте. Это было единственное, о чем они говорили".

Все три источника сказали, что капитан индийского происхождения молчал в конце, в то время как первый индонезийский офицер сказал: «Аллаху Акбар».

В Boeing Co отказались от комментариев, сославшись на то что есть технический справочник Boeing 737 MAX, чтобы справиться с ситуацией.

Между тем, согласно отчету за ноябрь 2018 года, другой экипаж в том же самолете накануне вечером столкнулся с той же проблемой, но решил ее. При том они не передали всю информацию о проблемах, с которыми столкнулись, следующей команде, говорится в сообщении.