В Индонезии завершили поиски тел жертв крушения Boeing 737

Спасатели собрали 196 мешков с человеческими останками.

В Индонезии официально завершили поиски жертв крушения крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление главы агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Мухаммада Сиауги.

"Мы больше не нашли жертв крушения со вчерашнего дня, и поэтому я объявляю поисковую операцию завершенной", - сказал он.

По его словам, продолжаются поиски второго черного ящика для изучения причины крушения авиалайнера.

По информации издания, спасатели собрали 196 мешков с человеческими останками. В результате судебно-медицинской экспертизы удалось идентифицировать 77 жертв.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Яванском море через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. На борту находились 188 человек, среди которых 181 пассажир, двое пилотов и шесть бортпроводников.