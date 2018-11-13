Boeing утаила, что новые модели 737 MAX могут срываться в пике при нештатной ситуации - СМИ

В Boeing не стали комментировать эти утверждения, отметив, что сотрудничают с участниками расследования авиакатастрофы в Индонезии.

Компания Boeing Co. утаила от авиакомпаний и пилотов, что функция управления полетом на Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 при нештатной ситуации может увести самолет в пике.

Это могло привести к крушению самолета Boeing 737 MAX 8 в Индонезии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников расследования авиакатастрофы, передает Медуза.

Новая функция позволяет избежать сваливания, которое возникает, если нос самолета поднят слишком высоко. При этом во время нештатной ситуации система может резко опустить нос, из-за чего лайнер уйдет в пике даже при ручном управлении.

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Пилоты и представители авиакомпаний заявили, что их не предупреждали об этой функции, а система, установленная на старых самолетах, требовала другого порядка действий. В пособиях и тренировочных материалах об этом также не говорилось, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

В Boeing не стали комментировать эти утверждения, отметив, что сотрудничают с участниками расследования авиакатастрофы в Индонезии. "Мы убеждены в безопасности 737 MAX", - сказали в компании.

Самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, совершавший рейс из Джакарты в провинцию страны Банка-Белитунг, пропал с радаров через 13 минут после вылета, когда находился над Яванским морем. На его борту находились 189 человек, все они погибли.

Как сообщили власти Индонезии, у разбившегося самолета четыре последних полета был неисправен указатель скорости.

Позже издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Boeing готовит предупреждение операторам своих новых моделей Boeing 737 Max о том, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно уйти в крутое пике.