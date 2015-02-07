Ряд евродепутатов присоединились к голодовке в поддержку Савченко

"Сегодня голодает европарламентарий из Чехии Михаэла Шойдрова, позже к инициативе присоединятся либерал Антанас Гуога и консерватор Габриэлюс Ландсбергис (евродепутаты от Литвы, - ред ), члены ЕП - испанка Беатрис Бастеречеа, полька Юлия Питера, чех Павел Свобода и др. Этой акцией, мы, члены Европарламента, хотим обратить внимание на то, что в России почти два месяца голодает содержащаяся в ужасных условиях украинская летчица. Мы призываем во весь голос и так, чтобы все видели, высказать свою гражданскую и моральную позицию, сказать "стоп" российской политике обесчеловечивания", - передает слова Ауштрявичюса издание delfi.lt.

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Ауштрявичюс голодал 4-6 февраля.

Европарламентарии с 4 февраля каждый день посылают письмо постпреду России в ЕС Владимиру Чижову с требованием освободить Савченко.

В письме отмечается, что состояние голодающей с 13 декабря 2014 года летчицы ухудшается, также обращают внимание на то, что нет никаких юридических оснований для ее ареста.