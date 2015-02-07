Ряд евродепутатов присоединились к голодовке в поддержку Савченко

01:17, 07 февраля 2015
Мир
4258 0

К акции голодовки в Европарламенте в поддержку Надежды Савченко, которую начал депутат из Литвы Пятрас Ауштрявичюс, присоединятся другие европарламентарии.

REUTERS

"Сегодня голодает европарламентарий из Чехии Михаэла Шойдрова, позже к инициативе присоединятся либерал Антанас Гуога и консерватор Габриэлюс Ландсбергис (евродепутаты от Литвы, - ред ), члены ЕП - испанка Беатрис Бастеречеа, полька Юлия Питера, чех Павел Свобода и др. Этой акцией, мы, члены Европарламента, хотим обратить внимание на то, что в России почти два месяца голодает содержащаяся в ужасных условиях украинская летчица. Мы призываем во весь голос и так, чтобы все видели, высказать свою гражданскую и моральную позицию, сказать "стоп" российской политике обесчеловечивания", - передает слова Ауштрявичюса издание delfi.lt.

Читайте такжеЕвродепутат объявил голодовку в поддержку заключенной Савченко

Ауштрявичюс голодал 4-6 февраля.

Европарламентарии с 4 февраля каждый день посылают письмо постпреду России в ЕС Владимиру Чижову с требованием освободить Савченко.

В письме отмечается, что состояние голодающей с 13 декабря 2014 года летчицы ухудшается, также обращают внимание на то, что нет никаких юридических оснований для ее ареста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter