Россия будет получать от депутатов Европарламента каждый день письма о Савченко

С такой инициативой выступил глава неформальной группы друзей в ЕП Пятрас Ауштрявичюс. Кроме того, в знак солидарности с Савченко политик уже провел акцию голодовки и призвал к этому своих коллег.

Об этом агентству УНИАН известно из письма, которое уже направлено послу России в ЕС Владимиу Чижову за подписью Ауштрявичюса, текстом которого располагает агентство. В письме напоминается, что депутаты не получили ответа на свое предыдущее письмо о Савченко, которое было направлено на имя президента России Владимира Путина.

В письме говорится о том, что депутаты ЕП убеждены в том, что действия России в отношении Савченко являются нарушением Европейской конвенции защиты прав человека и фундаментальных прав. Депутаты ЕП напоминают, что украинский пилот стала депутатом Верховной Рады Украины и делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы, а поэтому пользуется дипломатическим иммунитетом. ”Господин посол, я еще надеюсь, что вы передадите вашей власти мою тревогу о судьбе Надежды Савченко. Выражая с ней свою солидарность, сегодня я не употребляю пищи. Я убежден, что нет никаких правовых оснований для того, чтобы она продолжала находиться в тюрьме. Российские власти должны уважать международные стандарты права и гуманно реагировать на ситуацию Савченко”, - написал Ауштрявичюс.

Комментируя агентству УНИАН свое письмо, политик отметил, что после написания письма Путину ситуация с Савченко ухудшается. ”Поэтому мы решили, что будем писать письма послу Чижову каждый день, чтобы было понятнее, что это не шутка. Королевская почта Бельгии работает эффективно, и я надеюсь, что посол Чижов будет получать эти письма регулярно”, - сказал он.

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Отвечая на вопрос о смысле написания писем, которые остаются без ответа, депутат ЕП отметил, что ”наши письма будут еще одним звонком в нецивилизованный мир”. ”То, что делает Россия, в частности агрессия против Украины, не сопоставимы со статусом цивилизованного государства. Они должны знать, что в Европейском парламенте есть депутаты, которые считают, что написав письмо, они высказываются за свои принципы. Это - наша моральная позиция как политиков, так и людей. Украинцы должны знать, что они не оставлены наедине”, - подчеркнул он.

Комментируя свой акт голодовки, Ауштрявичюс сказал, что хотел проявить свою солидарность с Савченко. ”Но мой один день по сравнению с ее 54 - это ничто”, - подчеркнул он.

По словам депутата ЕП он призвал к такой же акции солидарности и своих коллег по мере их возможностей.