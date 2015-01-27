Die Zeit: Необходимо списание долговых обязательств

Она опубликована на сайте немецкой газеты Die Zeit. Греки проголосовали и результат оказался вполне ожидаемым. Успех партий, которые выступают против продолжения радикальной политики жесткой экономии, неудивителен. В рамках режима экономии «Тройки» из Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, уровень безработицы в прошлом году вырос до 27 процентов, а уровень безработицы среди молодежи – до более чем 50 процентов. Социальная инфраструктура - бесплатное медицинское обслуживание, надежные пенсионные выплаты - больше не работает; многие больше не могут позволить себе медикаменты, другие роются в мусорных баках в поисках пищи. Три миллиона человек живут за чертой бедности. Многие покидают страну, которая не дает им никаких шансов; число эмигрантов стремительно растет. Так же, как и число самоубийств.

Государственный долг вырос до невероятных 177 процентов от валового внутреннего продукта. Половина из 240 млрд евро денежной помощи, которые Греция получила в 2009 году, была отдана в счет погашения всем банкам, которых обвиняют во многих бедах Греции.

Конечно, греки должны реформировать свою страну, модернизировать управление, прежде всего, построить более справедливую налоговую систему. Но мы не должны обманывать себя: греки никогда не будут в состоянии погасить свои долги на сумму 245 млрд евро. Поэтому дальнейшего сокращения долга требует не только победитель выборов Алексис Ципрас; но и не выбранный Антонис Самарас тоже призывал к этому. Федеральное правительство, чья доля составляет 55 млрд, постоянно отклоняет такие требования. Но ему, в конце концов, придется это сделать. И по историческим причинам оно не должно показаться мелочным.

Два года назад я указывал в этой колонке, что немецкое экономическое чудо в 1950-х годах стало возможным в значительной степени благодаря двум факторам: 3,7 млрд долларов денежной помощи из плана Маршалла и Лондонскому соглашению о долгах 1953 года. В этом соглашении – Герман Йозеф Абс, бывший пресс-секретарь Deutsche Bank, в течение нескольких месяцев вел переговоры по этому вопросу – нас освободили от половины нашего долга в размере 14 млрд немецких марок, часть которых была взята из репараций, которые были положены Германской империи согласно Версальскому договору, и частично из кредитов помощи по планам Дауэса и Юнга в конце 20-х годов и выплатам от плана Маршалла. К тому же, нам предоставили 50-летний срок для погашения остатка долга.

Вряд ли кто-нибудь в Германии знает, что мы заплатили последний взнос наших погашений всего четыре года назад - 3 октября 2010 года. Еще меньшему количеству людей известно, что среди 70 международных кредиторов, которые тогда уступили и предоставили отсрочку платежа, была также Греция; Алексис Ципрас недавно обратил на это внимание в статье Financial Times.

Американский экономист Джеффри Сакс ссылается теперь также на Лондонское соглашение. «Заслужила ли Германия в 1953 году сокращение долга?», спросил он в интервью The Guardian. Его ответ: «Тогда дело было не в этом. Новая демократия в Германии нуждалась в поддержке, Германии была необходима перезагрузка ... И, как и в случае с Германией в 1953 году, так и сегодня в случае с Грецией, правильный вопрос звучит так: нуждается ли Греция в сокращении долга и предоставят ли его немцы вместе с остальными кредиторами. Ответ однозначен. Еврозона может выбирать между конструктивным соглашением о сокращении задолженности и политическим крахом, чьи потенциальные последствия выйдут далеко за пределы Греции».

Греческий долг должен быть реорганизован в очень долгосрочные кредиты с низкими процентами, считает Сакс - 0,5 процентов в течение первых пяти лет, и 1 процент в последующий период. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц предлагает что-то подобное: Он недавно вспоминал о договоре, в котором американцы после Второй мировой войны освободили британцев от погашения их долгов до возрождения экономики.

Сакс и Стиглиц правы. На кону будущее демократии в Греции - и не только там. Я по-прежнему утверждаю: Мы должны проявить к грекам такую же щедрость, как в 1953 году к нам, немцам, проявили наши союзники.