Трамп и Мерц договорились о "тесном сотрудничестве", чтобы положить конец войне в Украине.

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого лидеры двух стран обсудили, в частности, совместные усилия по прекращению войны России против Украины.

Как сообщается на сайте федерального правительства Германии, Трамп и Мерц договорились о "тесном сотрудничестве", чтобы положить конец войне в Украине.

"Трамп заявил, что он будет решительно поддерживать усилия Германии совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира", - говорится в пресс-релизе.

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В свою очередь канцлер поддержал призыв президента к скорейшему прекращению убийств на Украине и заявил, что "теперь Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров".

Также сообщается, что Трамп и Мерц договорились о быстром разрешении торговых споров и о взаимных визитах.

Мерц и война в Украине

Мерц заявил, что вопрос отправки немецких военных в Украину сейчас даже не стоит на повестке дня. По его словам, Германия может сделать другой вклад в безопасность Украины. В частности, страна могла бы "продолжить оказывать очень сильную поддержку украинской армии, поставлять ей вооружение с помощью США в рамках совместных европейских усилий".

Ранее же канцлер Германии заявил, что Украина может положиться на новое правительство страны в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.

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