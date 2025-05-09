Большинство украинцев довольны своим доходом в этой стране.

Польша давно является популярным вариантом для иммиграции украинцев. Раньше туда часто ездили на заработки или выбирали эту страну для переезда. После начала полномасштабной войны она стала главным хабом для украинских беженцев.

Сегодня рассмотрим, какая средняя зарплата в Польше. Это поможет тем, кто только планирует переезд в эту страну и плохо ориентируется. Ранее мы рассказывали, какая минимальная зарплата в Польше 2025.

Средняя зарплата в Польше

Как пишет pitax.pl, лицо, работающее по трудовому договору, по состоянию на начало 2025 года после вычета налогов получает 6 201,37 злотых (всего 8 613,14 злотых). Таким образом средняя зарплата в Польше в евро составляет 1452, а в долларах - 1 640. В то же время минимальная ставка в час составляет 30,5 злотых.

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По информации аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинцев (85%) удовлетворены своим доходом в Польше. При этом они даже умудряются откладывать часть денег.

Как отметили аналитики, почти четверть опрошенных дважды меняли работу и почти столько же людей - трижды. В тоже время только 18% наших сограждан с первого разу нашли место, которое им подошло. Остальные опрошенные меняли работу очень часто.

Также рассмотрим, какая зарплата считается хорошей в Польше.

Какая работа в Польше самая высокооплачиваемая

Как следует из соцсетей и открытых источников, для комфортной жизни в Польше с ежегодным отпуском достаточно получать 7-10 тысяч злотых. Это действительно хороший доход.

При этом самые большие зарплаты в Польше по профессиям foodcom.pl называет такие:

программист - 15-30 тысяч злотых;

финансовый директор - 15-35 тысяч злотых;

менеджеры - 12-20 тысяч злотых;

главный бухгалтер - 10 тысяч злотых;

юрист - 12-30 тысяч злотых;

специалист по сетевой безопасности - 8-50 тысяч злотых.

Большая разница в заработке в рамках одной специальности связана с тем, что в более крупных компаниях и фирмах могут быть выше зарплаты. Кроме того, на это влияют количество обязанностей, уровень квалификации и должность.

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