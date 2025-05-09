Премьер-министр Британии Кир Стармер сегодня объявит о самом крупном пакете санкций, нацеленном на теневой флот России. Как говорится на сайте британского правительства, это усилит давление на Владимира Путина и защитит критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы.
Согласно пресс-релизу, Британия в пятницу внесет в санкционные списки до 100 танкеров российского теневого флота. Отмечается, что эти танкеры составляют ядро российского теневого флота, вывозящего нефть на экспорт, и с начала 2024 года перевезли нефти на 24 млрд долларов.
Стармер планирует объявить о санкциях 9 мая на саммите представителей стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в столице Норвегии Осло. В JEF входят 10 стран: Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Швеции и Великобритании.
Отмечается, что Британия уже ввела санкции против нескольких десятков танкеров, перевозящих российскую нефть.
"Новый пакет будет означать, что Великобритания ввела санкции против большего количества судов теневого флота, чем любая другая страна", - говорится в заявлении.
Премьер Британии подчеркнул, что каждый шаг, направленный на усиление давления на Россию и достижение справедливого и устойчивого мира на Украине, является шагом к безопасности и процветанию в Великобритании.
"Угрозу нашей национальной безопасности со стороны России нельзя недооценивать, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы разрушить его (Путина) теневой флот, лишить его военную машину доходов от нефти и защитить подводную инфраструктуру, на которую мы полагаемся в нашей повседневной жизни", - заявил он.
Британское правительство также напоминает, что танкеры теневого флота не только помогают Москве зарабатывать на войну в Украине, но и повреждают подводные кабели в Европе. Лидеры стран-участниц Объединенных экспедиционных сил собираются в пятницу в Осло обсудить в том числе и охрану подводной инфраструктуры.
Санкции против России
Как известно, Москва использует "теневой флот" старых и иногда незастрахованных судов, чтобы обойти санкции и ценовые ограничения, установленные ЕС и его союзниками.
Ранее в ЕС заявляли, что в 17-м пакете санкций будут предусмотрены ограничения против российского теневого флота и различные другие элементы.
По данным Bloomberg, в ЕС планируют усилить ограничения против российского "теневого нефтяного флота", и в частности, в санкционный список предлагают добавить 150 кораблей. Также санкции введут против 60 физических и юридических лиц.