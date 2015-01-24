В Москве задержали двух участников митинга за карикатуру на Путина
15:12, 24 января 2015Мир
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В Москве задержали двух участников антивоенного митинга за карикатуру на президента России Владимира Путина.
Двух участников антивоенного митинга задержали / УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, поводом для задержания стали два плаката, на одном из которых было написано «У Гитлера тоже был высокий рейтинг» и изображен похожий на Путина мужчина. На втором плакате был изображен этот же мужчина, смотрящий в зеркало, в котором отражается Иосиф Сталин.
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На данный момент антивоенный пикет, в котором приняли участие около 20 человек, завершился. На акции, кроме противников войны России в Украине, также присутствовали агрессивно настроенные сторонники действующей российской власти.
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