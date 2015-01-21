Медведев решил припугнуть Украину повышением цены на электричество

04:08, 21 января 2015
Мир
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил увеличение цен на электроэнергию для Украины.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, отреагировав на заявление Арсения Яценюка, который обвинил Укринтерэнерго в признании Крыма частью России.

"Например, по теме поставок электроэнергии. Ясно же, что это сделано по просьбе украинцев. Ясно же, что все согласовано с Украиной. Но - нет, не нравится некоторым украинским начальникам уже подписанный договор. Вроде бы и выгодно, но все равно требуют дать пояснения по договорным пунктам, которые "не вiдповiдають iнтересам Украïни", - написал Медведев в Facebook, имея ввиду договор Укринтерэнерго с РФ.

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"Первое. На основании контракта электроэнергия поставляется и в Украину, и в Крымский федеральный округ, то есть в Россию. Именно так. И никак иначе. Второе. Если нашим украинским партнерам не нравятся российские цены на электроэнергию - мы можем их увеличить", - отметил российский премьер.

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