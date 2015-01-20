Яценюк обвиняет Минэнерго в признании украинского Крыма территорией РФ

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на полученную журналистами копию письма-распоряжения.

В полученной копии предположительного письма Яценюка, он просит разъяснений касательно следующих пунктов:

- согласия на 100% обеспечения потребностей в электроэнергии временно оккупированного Крыма как условие для поставок электроэнергии из России;

- обеспечение поставок электроэнергии непосредственно с РФ в районы неподконтрольные украинской власти на территории проведения АТО и обязательство оплачивать данные поставки со стороны Украины;

- условия "Бери или плати";

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-возможность повышения в одностороннем порядке со стороны РФ стоимости электроэнергии, в то время как цена на электроэнергию в Крым должна оставаться фиксированной;

- обозначение АР Крым в контракте как "Крымский федеральный округ";

- штраф в размере 20% от согласованных или фактически поставленных объемов электроэнергии в случае ограничения поставок в Крым;

- цена на поставку электричества в Крым, заложенная в контракте, на 15 % ниже, чем ныне существующая.

Украина подписала с Россией два контракта на поставки электроенергии из России в Украину и из Украины в оккупированный Крым, сообщил 30 декабря министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.