Бойцы ВСУ перехватили и сбили 'Шахед' дешевым FPV-дроном Shrike (видео)

Shrike работает как управляемый боеприпас с операторским наведением.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады перехватили и уничтожили российский ударный беспилотник типа "Шахед" с помощью FPV-дрона Shrike. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на представителей компании Skyfall, которая производит Shrike.

На видео можно увидеть, как FPV-дрон выходит на "Шахед" и поражает его непосредственно в небе. Отмечается, что такой тип перехвата демонстрирует переход ПВО ближнего действия к формату "дрон против дрона" в борьбе с этим типом беспилотников.

В издании объяснили, что Shrike работает как управляемый боеприпас с операторским наведением. Благодаря этому можно точно поражать малоразмерные и скоростные цели.

Видео дня

Журналисты напомнили, что ранее Shrike был использован для поражения российского вертолета Ми-8, что свидетельствует о более широком спектре применения этого дрона, который выходит за пределы борьбы только с беспилотниками.

Кроме того, в издании подчеркнули, что перехват "Шахедов" с помощью FPV-дронов является значительно более дешевым решением, чем применение зенитных ракет. Так подразделения на переднем крае могут автономно прикрывать воздушное пространство.

Дрон Shrike - что известно

Напомним, что Украина представила миру свои передовые технологии в области дронов, включая БПЛА Shrike и Vampire, на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе. Эти беспилотники активно используются в полномасштабной войне.

19 октября 2023 года дроны Shrike атаковали российский конвой. Всего было задействовано 35 беспилотников, которые уничтожили восемь танков и четыре боевые машины пехоты общей стоимостью 19 миллионов долларов.

Агентство Bloomberg писало, что Skyfall, один из крупнейших производителей беспилотников в Украине, адаптирует свои FPV-дроны для борьбы с воздушными целями. Например, дрон Shrike, стоимостью от 300 до 500 долларов, может целиться в разведывательные и ударные дроны.

По словам экспертов, дроны-перехватчики еще не могут полностью заменить ПВО, однако это шаг к снижению зависимости от дорогих систем типа Patriot.

