Учёные создали экзоскелет, который спасает дайверов от перегрузки

Система поддерживает работу коленных суставов и синхронизируется с естественной походкой или движениями человека.

Учёные разработали роботизированный экзоскелет, который способен существенно снизить расход кислорода и физическую нагрузку на человека во время движения под водой. Об этом сообщает Interesting Engineering со ссылкой на результаты исследований.

Речь идёт о переносном устройстве, которое крепится к ногам и помогает дайверу выполнять движения более эффективно. В частности, система поддерживает работу коленных суставов и синхронизируется с естественной походкой или движениями человека, говорится в материале.

Разработка была создана исследовательской группой под руководством профессора Ван Цинин из Пекинского университета. Основная задача технологии – снизить энергозатраты организма аквалангистов, особенно в условиях повышенной нагрузки, пишет издание.

Испытания показали, что использование экзоскелета позволяет уменьшить потребление воздуха примерно на 22,7%. Одновременно снижается и мышечная нагрузка: активность квадрицепсов уменьшается примерно на 20,9%, а икроножных мышц – на 20,6%, сообщают исследователи.

Система работает за счёт датчиков движения и алгоритмов, которые в реальном времени подстраиваются под аквалангистов. Экзоскелет добавляет дополнительное усилие в нужный момент, помогая двигаться с меньшими затратами энергии, но при этом не нарушает естественную механику движений, отмечается в публикации.

Разработчики отмечают, что технология особенно перспективна для задач, где важна выносливость – например, в подводных работах, спасательных операциях или научных исследованиях. Снижение расхода кислорода может увеличить время работы дайверов под водой и повысить безопасность, говорится в материале.

Таким образом, новый экзоскелет демонстрирует, как носимая робототехника постепенно выходит за рамки лабораторий и начинает решать практические задачи, напрямую влияя на эффективность и возможности человека, резюмируют в публикации.

Ранее ученые выяснили, что акулы не нападают а аквалангистов. Согласно исследованиям, человек, который уважительно относится к подводной среде обитания не вызывает агрессии хищников подводных глубин.

Кроме того, ученые бьют тревогу относительно рекордного нагрева океана, вызванного изменением климата и потерей цвета кораллов. Обесцвечивание кораллов может иметь разрушительные последствия для экосистемы океана, а также для экономики, основанной на рыболовстве и туризме. Под угрозой находятся широкие полосы тропических рифов Австралии.

