Враг переходит на дешёвые 'Молнии': Флеш рассказал о нюансах сбития этих БПЛА

Отмечает, что важно, чтобы производители РЭБ быстро отреагировали на ситуацию.

На всех фронтах в ближней зоне боевых действий продолжается сокращение использования противником дорогостоящих ударных БПЛА и переход на дешевые "Молнии". Об этом в Facebook написал советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескреснов.

Он назвал несколько нюансов, которые затрудняют работу по уничтожению БПЛА этого типа.

По его словам, речь идет о плохой видимости "Молнии" нашими радиолокационными станциями (РЛС) из-за низких высот и материалов, из которых эти БПЛА изготовлены. При этом он добавил, что из-за этого зенитные дроны не всегда их сбивают.

"Дальность работы видеоканала "Молнии" достигается мощными VTX 5-10 Вт, направленными антеннами. Очень хотелось бы, чтобы наши производители поскорее завалили фронт РЭБ по видео типа "Шторы". Работаем", – написал Флеш.

По его словам, у Украины есть много средств РЭБ для подавления каналов управления "Молниями", но нужно добавлять средства обнаружения частот пультов.

"Сейчас давить перебором – это утопия. Очень много вариантов частот", – отмечает Флеш.

Он добавил, что россияне прекрасно знают тактико-технические характеристики нашего РЭБ, поэтому ориентируются на то, что каждое РЭБ имеет лимит по ширине подавления, и пытаются в сложных моментах производить псевдослучайную перестройку рабочей частоты (ППРЧ) шириной 300–600 МГц и более.

"С такой шириной полосы падает дальность управления, но возрастает сложность подавления. Это следует учитывать при разработке новых средств РЭБ", – подчеркнул Флеш.

Российские дроны "Молния"

Как сообщал УНИАН, российская армия модернизировала ударные дроны "Молния", превратив их в дешевые инструменты для разведки и наблюдения.

Business Insider писал, что ранее эти беспилотники считались лишь дронами-камикадзе, взрывающимися при столкновении, но теперь у них появилась новая цель – разведка на поле боя.

Советник Министерства обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что враг оснащает некоторые свои аппараты дополнительными батареями для увеличения дальности, камерой высокой четкости и сетевым модемом для лучшей связи.

Он рассказывал, что за цену одного дорогого разведчика типа Supercam россияне могут получить 10-15 "Молний". Это позволяет Москве меньше полагаться на дорогие модели Zala Z-16 или Supercam S-350, стоимость которых достигает 100 000 долларов за штуку.

