Россияне придумали новую 'модернизацию' для своих дешёвых 'Молний'

Бюджетные летательные аппараты получили "новые глаза".

Российская армия модернизировала ударные дроны "Молния", превратив их в дешевые инструменты для разведки и наблюдения, пишет Business Insider.

Ранее эти беспилотники считались лишь "односторонними ударными дронами", которые взрываются при столкновении, но теперь у них появилась новая цель – разведка на поле боя.

Как отметил советник Министерства обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, враг оснащает некоторые свои аппараты "дополнительными батареями для увеличения дальности, камерой высокой четкости и сетевым модемом для лучшей связи".

Он добавил, что использование таких модифицированных беспилотников началось около двух месяцев назад. Вариант для разведки не имеет боевой части, зато оснащен микрокомпьютером и камерой с 10-кратным оптическим зумом

За цену одного дорогого разведчика типа Supercam россияне могут получить 10–15 "Молний". Это позволяет Москве меньше полагаться на дорогие модели Zala Z-16 или Supercam S-350, стоимость которых достигает 100 000 долларов за штуку, подытожил Бескрестнов.

Дмитрий Жлуктенко, солдат 413-го полка беспилотных систем Украины, заявил, что модифицированные дроны "Молния" относительно легко изготавливаются, что дает России идеальное соотношение цены и качества для разведывательных миссий.

Он назвал эти усилия "войной масштаба" в посте в социальных сетях в начале этого месяца.

Ранее УНИАН писал, что оккупанты постоянно модернизируют беспилотники типа Shahed, пытаясь сделать их менее заметными для украинских средств ПВО и мобильных огневых групп. В частности, враг начал использовать темное покрытие фюзеляжа и обновленные двигатели, чтобы затруднить визуальное обнаружение и акустическое сопровождение дронов в ночное время.

Добавим, что армия РФ уже испытала новую разработку под названием "Герань-5", также известную как "Черная вдова". Это ракета-дрон, способная развивать скорость до 600 км/ч благодаря реактивному двигателю. Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны, отметил: "Мы уже сбиваем их (Герань-5, ред. УНИАН) на 30% зенитными дронами, а будем сбивать на 99 или на 100. То есть им нужно будет придумать контрмеру".

