Ядерная безопасность под угрозой: РФ намеренно запускает ракеты и дроны над АЭС

МАГАТЭ регулярно фиксирует военную активность вблизи атомных электростанций.

Россия неоднократно запускала ракеты и дроны по траекториям вблизи Чернобыльской АЭС и других ядерных объектов Украины во время атак, что повышает риск серьезной аварии. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко в комментарии Reuters.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения как Чернобыльская, так и Хмельницкая АЭС находились на маршрутах полета российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Всего зафиксировано 35 таких ракет, которые пролетали на расстоянии до около 20 км от этих объектов. Из них 18 во время одного полета проходили вблизи обеих станций.

"Такие запуски нельзя объяснить никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора", – заявил Кравченко.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечают, что регулярно фиксируют военную активность вблизи АЭС и атаки на энергетическую инфраструктуру, важную для ядерной безопасности. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси неоднократно призывал к максимальной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии.

Кравченко также сообщил о трех случаях, когда ракеты "Кинжал" падали во время полета и приземлялись примерно в 10 км от Хмельницкой АЭС. Причины падения неизвестны, но признаков перехвата не обнаружено.

Помимо ракет, с июля 2024 года зафиксировано не менее 92 российских дрона, пролетевших в радиусе 5 км от защитного саркофага Чернобыльской АЭС. Реальное количество может быть больше, поскольку радары не всегда фиксируют все цели.

В феврале 2025 года один из дронов попал в защитную конструкцию над разрушенным реактором. Кремль тогда отрицал причастность России, заявив, что его силы не атакуют ядерную инфраструктуру, и обвинил Украину в "провокации".

Европейский банк реконструкции и развития подсчитал, что ремонт повреждений обойдется как минимум в 500 миллионов евро, и что без таких работ "необратимая коррозия" конструкции начнется через четыре года.

По оценке украинской прокуратуры, удар по саркофагу, вероятно, был преднамеренным – на это указывает угол попадания дрона. Кравченко предполагает, что район Чернобыля могут использовать как маршрут для атак, чтобы обойти зоны плотного покрытия украинской ПВО.

Украина, которая имеет ограниченные средства противовоздушной обороны для защиты территории, вдвое превышающей размер Италии, сосредотачивает их вблизи населенных пунктов и важной инфраструктуры, чтобы максимизировать их полезность от российских атак.

Чернобыльская зона, расположенная менее чем в 10 км от границы с Беларусью и примерно в 100 км от Киева, окружена зоной отчуждения загрязненной дикой природы.

Французские эксперты завершили предварительную техническую оценку повреждений защитной конструкции на Чернобыльской АЭС после удара российского дрона. По предварительным оценкам, ремонт продлится до 2030 года и обойдется примерно в 500 млн евро.

Старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни заявил, что поврежденный российскими оккупантами Новый безопасный конфайнмент на ЧАЭС необходимо восстановить до 2030 года. По истечении этого срока металлические конструкции конфайнмента подвергнутся коррозии, которую будет невозможно остановить.

