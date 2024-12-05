По крайней мере он является лучшим в реалиях именно российско-украинской войны.

Украина ожидает получения шведского истребителя Gripen в обозримом будущем. Хорошая новость в том, что этот самолет изначально создавался для потенциальной войны с Россией. Плохая новость в том, что его никогда не применяли в реальных боевых условиях, пишет Business Insider.

Российско-украинская война стала настоящим боевым тестом для многих образцов вооружений по обе стороны фронта. И некоторые системы показали себя не слишком хорошо, тогда как другие наоборот превысили все ожидания. Поэтому появление шведского Gripen на вооружении ВСУ даст всем понять, насколько этот самолет соответствует тому потенциалу, который в него заложен.

Сегодня шведский истребитель, разработанный еще в конце холодной войны, эксплуатируют полдюжины стран. Его создали для борьбы с советскими "Сушками", но "Грипену" так никогда и не пришлось вступить в реальный бой.

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По словам британского оружейного эксперта Тима Робинсона, шведы создавали свой самолет, исходя из необходимости сделать его быстрым и маневренным, чтобы его было очень трудно уничтожить.

Майкл Бонерт, эксперт по военным вопросам американского аналитического центра RAND Corporation, отметил, что на самом деле Швеция заинтересована предоставить Украине хороший самолет, чтобы тот хорошо себя зарекомендовал. Это даст корпорации Saab, которая его производит, преимущество в "глобальной конкуренции" за рынки сбыта истребителей четвертого поколения. Проверка в реальном бою, "безусловно, является фактором при продаже военных самолетов", соглашается с ним Робинсон.

Военные эксперты утверждают, что Gripen является реактивным самолетом, который лучше всего подходит для Украины в долгосрочной перспективе. По мнению Бонерта, лучше, чем F-16. Самолет был создан так, чтобы использовать автомобильные дороги в качестве посадочных полос. Он также требует меньше обслуживания, чем тот же F-16, что полезно в условиях войны.

Робинсон сказал, что "в некотором смысле он почти идеален для нужд Украины", но отметил, что у самолета есть недостатки, например, "Грипенов" построено не так много, как F-16, а это означает, что и запчастей к ним в наличии тоже немного.

Украина ожидает передачи истребителей Gripen: что известно

Как писал УНИАН, разговоры о возможной передаче Украине шведских истребителей ведутся уже давно, но долгое время им не хватало конкретики. Однако в конце ноября появилась новость, что Швеция передала Украине запчасти для 14 истребителей Gripen. Самих самолетов еще не передали, однако никто бы не давал запчасти, не планируя вскоре предоставить и сами самолеты.

Вместе с тем среди экспертов существует мнение, что НАТО "придержало" поставку Украине шведских самолетов, чтобы не распылять усилия украинцев на поддержку инфраструктуры для трех различных типов самолетов. Украина уже имеет F-16, а вскоре прибудут еще и Mirage 2000-5. Поставка третьего типа самолета может принести больше головной боли, чем пользы.

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