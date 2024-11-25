Сами самолеты еще не были поставлены, что вызывает ряд вопросов.

Швеция передала Украине комплектующие к истребителям JAS 39 Gripen, хотя сами самолеты еще не были поставлены. Этих запчастей хватит аж на 14 машин.

Об этой поставке стало известно из заявления министра обороны Швеции Пола Йонсона на пресс-конференции 22 ноября 2024 года, пишет издание Janes. Но сама поставка запчастей произошла раньше - в сентябре.

При этом до сих пор остается вопросом, когда же состоится передача самих "Грипенов". Также не понятно, действительно ли речь идет о поставке 14 самолетов, или просто о запасе запчастей, которых теоретически хватит на такое количество истребителей.

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Издание Defense Express отмечает, что кроме самой Швеции эксплуатантами "Грипенов" в Европе также являются Венгрия и Чехия. И обе эти страны имеют именно по 14 самолетов этого типа.

"То есть выглядит так, что число в 14 JAS 39 Gripen для самих шведов может выглядеть заодно как стандартная экспортная практика", - говорят эксперты.

Украина и Швеция договариваются о "Грипене"

Как писал УНИАН, Украина и Швеция ведут переговоры о поставке Киеву шведских истребителей Saab JAS-39 Gripen. Об этом еще в июле говорил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. В конце сентября министр обороны Рустем Умеров говорил, что переговоры продолжаются.

Между тем Украина до сих пор ожидает поставки двух самолетов дальней радиоразведки Saab 340, о передаче которых Швеция заявила еще в мае. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что задержка объясняется необходимостью подготовить соответствующую инфраструктуру и обучить технический персонал самолета.

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