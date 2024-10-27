Этот истребитель фактически создан для противодействия России, которую страна-производитель Швеция уже давно считает угрозой.

Украина применяет истребители F-16 американского производства и ожидает получения французских "Миражей", что является мощной помощью на данном этапе. В то же время для долгосрочной защиты идеальным выбором для Украины мог бы стать шведский Gripen - реактивный самолет, специально созданный для противодействия российским угрозам, пишет Business Insider.

Gripen имеет преимущество перед F-16, поскольку, как отмечает Майкл Бонерт, специалист по воздушным боям из корпорации RAND, он лучше приспособлен к потребностям Украины.

Универсальность и выносливость

JAS 39 Gripen, разработанный шведской компанией Saab AB, предназначен для работы с гражданских дорог на случай разрушения основных авиабаз - то, что F-16 тоже способен делать, однако Gripen является более прочным и износостойким.

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Учитывая российские обстрелы, украинской авиации приходится действовать с импровизированных взлетных полос.

"Швеция, которая уже давно рассматривает Россию как угрозу, разработала "Грипен" для боев в таких условиях", - объясняет Бонерт.

F-16 требует длинных и ровных взлетных полос, что затрудняет его использование в нестабильных условиях. Эта концепция получила дальнейшее развитие среди союзников США и стран Европы, которые все чаще проводят учения, используя автомагистрали для полетов военных самолетов, таких как F-35, Eurofighter и A-10.

Gripen, который разрабатывали в конце Холодной войны для противостояния маневренным истребителям Су, является одним из лучших самолетов четвертого поколения для таких условий.

Военные преимущества

По мнению отставного генерал-майора армии США Гордона Дэвиса, шведский Gripen имеет "ряд преимуществ", которые могли бы значительно помочь Украине, дополняя тактику рассредоточения, которую украинские ВВС используют с начала войны, чтобы избежать ударов по своей инфраструктуре.

"Грипен" также значительно легче в обслуживании. Британские аналитики из Королевского института объединенных служб отметили, что Gripen "является наиболее подходящим кандидатом среди западных самолетов для эксплуатационных требований" благодаря простоте техобслуживания и возможности работать с ограниченным наземным персоналом.

Обслуживание F-16, с другой стороны, требует больших ресурсов, что может усложнить полноценную эксплуатацию этих самолетов в Украине.

Разработан для противостояния России

Исторически Швеция всегда рассматривала Россию как потенциальную угрозу. Вторжение России в Украину в 2022 году лишь усилило эти беспокойства, что стало дополнительным фактором для вступления Швеции в НАТО. Самолет Gripen был разработан именно для противодействия российской военной авиации. Бывший командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон указывал, что Gripen "спроектирован для уничтожения самолетов Сухого".

Gripen имеет расширенные возможности для ведения электронной войны, высокий уровень маневренности и меньшую радиолокационную заметность, а также может быть оснащен ракетами большой дальности класса "воздух-воздух".

Перспективы для Украины

Хотя шведские "Грипены" могли бы предоставить Украине значительные преимущества, процесс их приобретения требует времени. Дэвис отмечает, что Gripen был бы ценным ресурсом для Украины, но только при условии, что Швеция быстро начнет обучение украинских пилотов.

Сейчас Украина нацелена на создание флота F-16 и постепенную интеграцию французских "Миражей", что является мощным усилением в краткосрочной перспективе. Однако долгосрочная стратегия Украины, вероятно, будет оставаться сосредоточенной на противостоянии России, что делает Gripen достойным кандидатом для рассмотрения.

Долгосрочная перспектива

Первые F-16, которые получает Украина, могут стать основой для будущих ВВС страны. Представители США также подчеркивают долгосрочную перспективу программы, направленную на усиление оборонных возможностей Украины.

F-16 считается надежным выбором на данном этапе, поскольку является одним из самых распространенных самолетов на Западе, что гарантирует Украине доступ к большому количеству запчастей и техподдержки.

Gripen имеет значительные преимущества, поскольку "разработан для этого боя гораздо лучше", по словам Бонерта. Но Украине сейчас нужны именно истребители, и F-16 остается оптимальным решением для текущих потребностей.

Самолеты Gripen: что известно

Накануне глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что Украина ведет переговоры с западными союзниками о получении истребителей Gripen и Eurofighter. По словам министра, в скором будущем Украина получит результаты этих переговоров, о которых можно будет рассказать.

По мнению военного эксперта Валерия Рябых, пока Украине не стоит переходить на самолеты Eurofighter. Вместо этого Киев должен сосредоточиться на получении трех переходных типов западных самолетов - F-16, Mirage 2000 и Gripen.

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