Начальника Генштаба Нидерландов заявил, что "стоит избегать передачи Украине очень большого количества систем".

Передачу Украине шведских истребителей Gripen "поставили на паузу"в НАТО. К такому выводу пришли в Defense Express после заявления начальника Генштаба Вооруженных сил Нидерландов, генерала Онно Эйхельсхайма изданию Breaking Defense.

"Нам стоит избегать передачи Украине очень большого количества систем, потому что у них не хватает пилотов... Надо сбалансировано смотреть на то, какие возможности сейчас необходимы", - заявил Эйхельсхайм журналистам в кулуарах международного форума по безопасности в Галифаксе.

Кроме того, по его мнению, не имеет смысла и передача Украине французских истребителей Mirage 2000-5, потому что речь идет о "распылении ресурсов и необходимости поддержки нескольких однотипных систем вместо концентрации на одном типе".

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"Подготовьте украинцев к F-16, снабдите их оружием, деньгами, логистикой, запасными частями, которые доступны по всему миру, для того, чтобы эти самолеты постоянно были в рабочем состоянии и работали без перерывов", - сказал Эйхельсхайм.

В Defense Express акцентировали, что, очевидно, данная позиция "отражает коллективную позицию ряда высокопоставленных военных и чиновников НАТО":

"И именно это наконец-то объясняет, кто именно "поставил на паузу" передачу шведских истребителей. Хотя, в общем-то, вся история с объяснениями почему Gripen до сих пор не переданы очень сильно напоминает пинг-понг".

Шведские истребители Gripen для Украины - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция передала Украине комплектующие к истребителям JAS 39 Gripen, хотя сами самолеты еще не были поставлены.

Тогда же отмечалось, что до сих пор остается вопросом, когда же состоится передача самолетов и состоится ли она вообще.

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