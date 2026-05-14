Эскадрильи авианосца USS Gerald R. Ford налетали более 5500 часов за время рекордной миссии.

Палубная авиация новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford начала возвращаться на базы после рекордного 11-месячного развертывания. Как сообщили в Naval Air Force Atlantic, 12 мая сразу несколько эскадрилий авиакрыла CVW-8 прибыли на авиабазы в Вирджинии, хотя сам авианосец все еще остается в море и должен вернуться в Норфолк позже в этом месяце, пишет Forbes.

На военно-морскую авиабазу "Океана" вернулись истребительные эскадрильи VFA-213 Black Lions, VFA-37 Ragin’ Bulls, VFA-87 Golden Warriors и VFA-31 Tomcatters. В свою очередь самолеты эскадрилий дальнего радиолокационного обнаружения VAW-124 Bear Aces и транспортной VRC-40 Rawhides прибыли на базу Naval Station Norfolk.

По состоянию на середину мая USS Gerald R. Ford находится в море уже 323 дня. Это самое продолжительное развертывание американского авианосца со времен войны во Вьетнаме, а также рекорд для атомных суперавианосцев ВМС США.

Видео дня

За время похода авиакрыло CVW-8 выполнило более 11 800 вылетов и налетало свыше 5500 часов. Корабельная ударная группа действовала в зонах ответственности сразу нескольких флотов США – от Атлантики и Средиземного моря до Ближнего Востока и Карибского региона.

Осенью прошлого года авиакрыло проводило операции в северных широтах совместно с союзниками по НАТО, позже участвовало в миссиях в Средиземном море, а зимой и весной поддерживало американские операции на Ближнем Востоке.

Кроме того, во время пребывания в Карибском море авианосная группа участвовала в операции "Южное копье" – кампании США по борьбе с наркотрафиком из стран Латинской Америки.

В ВМС США пояснили, что так называемый "fly-off" – переброска самолетов с авианосца на береговые базы – проводится еще и по практическим причинам. После возвращения корабля в порт освободившиеся ангары позволят быстрее выгрузить оборудование, инструменты и личные вещи экипажа.

Возвращение американского авианосца - последние события

Напомним, 5 мая новейший и крупнейший атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) покинул Ближний Восток после длительного развертывания и направился в сторону Европы. Корабль преодолел Суэцкий канал из Красного моря в Средиземное, завершив одну из самых длительных миссий последних десятилетий.

Ранее Forbes сообщал, что авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford направляется в сторону США и сможет прибыть к родным берегам на военно-морскую базу Норфолк уже до конца мая. Судно провело в море почти год.

Вас также могут заинтересовать новости: