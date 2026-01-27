Вместо новых ракет Россия вооружила свой новый истребитель советским 'хламом'

Это может указывать на проблемы в производстве ракет типа Р-77 и Р-37М.

Россияне вооружили новый истребитель Су-35С очень старой советской ракетой Р-27 для выполнения задач вблизи фронта. На соответствующие кадры, обнародованные российской пропагандой, обратил внимание "Милитарный".

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, истребитель Су-35С, вооруженный Р-27, осуществлял прикрытие вертолетов армейской авиации, которые выполняли ударные миссии непосредственно на передовой.

Это может свидетельствовать о вынужденном использовании российскими силами устаревших советских ракет, в частности во время операций, где сохраняется угроза столкновения с украинской авиацией.

Подобная практика, вероятно, указывает на ощутимый дефицит более современных ракет Р-77-1, К-77М и Р-37М, что может быть следствием их интенсивного применения на фоне недостаточных темпов производства.

По словам украинских пилотов, практически каждый боевой вылет в направлении линии соприкосновения сопровождается запусками вражеских ракет по украинским самолетам. Подавляющее большинство таких атак составляют ракеты класса "воздух-воздух".

Справка УНИАН. Р-27 - это авиационная ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Она разработана во второй половине 1970-х годов. Особенность Р-27 - применение двух различных головок самонаведения: полуактивной радиолокационной (версия Р-27Р) и тепловой (вариант Р-27Т). Ракета Р-27Р имеет максимальную дальность полета около 60 км, что является недостаточным по современным меркам.

Новые российские ракеты имеют гораздо большую дальность, чем Р-27, а кроме этого они оснащены активными радиолокационными головками самонаведения, которые значительно упрощают поражение целей.

Предполагается, что вышеупомянутая Р-37М может поражать воздушные цели на дальности около 200 км (некоторые источники говорят о 300 км). Это существенно больше дальности ракет AIM-120 AMRAAM, штатными носителями которых выступают самолеты F-16.

Напомним, в 2024 году в открытом доступе появились кадры истребителя Су-30СМ2 морской авиации РФ, вооруженного ракетами Р-77 и Р-37М.

А еще в 2022 году в российском пропагандистском ролике продемонстрировали перехватчик МиГ-31, вооруженный ракетами Р-37М и Р-77.

