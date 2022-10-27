Факт применения таких ракет случайно подтвердили сами россияне.

Воздушно-космические силы РФ применяют в войне против Украины ракеты "воздух-воздух" Р-37М.

Об этом пишет "Первый милитарный" со ссылкой на видео от Минобороны РФ.

В пропагандистском ролике русские показали кадры со взлетом сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. На точках подвески под фюзеляжем самолета можно видеть три ракеты Р-37М и две ракеты Р-77-1 под крыльями.

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Авиационная ракета Р-37: что известно

Р-37 ("Стрела") – советско-российская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности.

В настоящее время является самой дальнодействующей управляемой ракетой "воздух-воздух" в мире.

Тактико-технические характеристики

Скорость полета: 6М

Скорость полета поражающих целей, км/ч: до 2500

Аэродинамическая схема нормальная, с крылом малого удлинения и большой хордой

Центровка: динамически неустойчивая

Длина ракеты: 4,20 м (РВВ-БД и Р-37М - 4,06 м)

Диаметр фюзеляжа: 0,38 м

Стартовая масса: 600 кг

Боевая часть: осколочно-фугасная массой 60 кг

Система наведения: инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории, головка наведения 9б-1388.

На базе Р-37 разработана ракета "воздух-воздух" большой дальности Р-37М с назначенным сроком службы в 8 лет, которое может применяться с самолета Су-35.

В 2020 году модификация ракеты Р-37м была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, а также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.

В начале октября в сети появилось якобы первое подтверждение боевого применения Россией авиационной ракеты Р-37 класса "воздух-воздух".

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