Ракета класса "воздух – воздух" Р-37М является одной из самых дальнобойных ракет такого класса в мире.

В открытый доступ выложили кадры с истребителем Су-30СМ2 морской авиации РФ, под который подсунули две ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-77-1 и две ракеты "воздух-воздух" большой дальности Р-37М. На это обратило внимание издание Defense Express.

Насколько можно судить, это первые кадры, которые подтверждают возможность применения Р-37М с самолетов семейства Су-30. Ранее с этими ракетами можно было видеть только МиГ-31БМ и Су-35С.

Это достаточно важный сигнал, который демонстрирует, что Россия намерена более активно использовать Р-37М. Известно, что ракета может поражать воздушные цели на дальности около 200 км (некоторые источники говорят о 300 км).

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Как бы там ни было, это существенно больше дальности ракет AIM-120 AMRAAM, штатными носителями которых выступают самолеты F-16. По данным из открытых источников, дальность пуска последней может превышать 120-150 км, однако это касается только поздних версий ракеты, таких как AIM-120C-7 или AIM-120D.

Нет гарантий, что Украина получит именно новые версии AMRAAM. Что касается самолетов, то известно, что F-16 из Дании должны быть в распоряжении Вооруженных сил "в течение месяцев".

Еще более интересным является вопрос о том, сколько Р-37М имеет Россия. К сожалению, объем производства этих ракет неизвестен, однако фотографий самолетов с этим изделием относительно немного.

Что касается заявленной модели Су-30, то по данным The Military Balance, в начале 2023-го Россия имела 80 истребителей Су-30СМ и 19 Су-30СМ2 в строю ВКС РФ, и еще 19 Су-30СМ и четыре Су-30СМ2 в составе морской авиации Военно-морского флота.

Если говорить о МиГ-31БМ и Су-35С, то их россияне имеют около 100 и 110 единиц, соответственно. Поэтому формально парк потенциальных носителей Р-37М у Москвы совсем не мал.

Ракета Р-37М – справка

О том, что Россия начала применять против Украины Р-37М стало известно еще в позапрошлом году: в одном из пропагандистских роликов россияне показали кадры со взлетом МиГ-31, под фюзеляжем которого можно было видеть сразу три Р-37М. Известно, что Р-37 построили на основе старой советской Р-33. В процессе модернизации ракета получила новое обозначение - Р-37М.

Скорость полета Р-37 составляет 6М, а скорость полета пораженных целей - до 2500 км/ч. Стартовый вес ракеты равен 600 кг. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 60 кг.

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