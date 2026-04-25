В НАТО рассказали, сокращаются ли поставки вооружений для Украины в рамках PURL

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что признаков того, что поставки американских систем вооружения Украине в рамках механизма PURL сокращаются, нет. Об этом сообщает "Укринформ".

Стоит отметить, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимым вооружением за счет целевого финансирования поставок американского производства.

"PURL работает. Нет никаких признаков ослабления усилий. Страны оплачивают системы вооружения для Украины, поставляемые Соединенными Штатами. Они уже здесь или находятся на пути в Украину. Поток продолжается. Нет никаких предположений или признаков того, что он уменьшится", - сказал военный.

В свою очередь, председатель Военного комитета Европейского Союза генерал Шон Кленси добавил, что вместе с коллегой из НАТО они обсудили с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским приоритеты Украины.

Главнокомандующий ВСУ Сырский прокомментировал итоги своей встречи с Драгоне и Кленси.

"Обозначил критические потребности украинской армии. Из-за постоянных атак противника противовоздушная оборона остается нашим первоочередным приоритетом", - написал он.

Вместе с тем, Сырский выразил уверенность, что сотрудничество с Европейским Союзом и НАТО является стратегически важным как для Украины, так и для партнеров.

Ранее военный эксперт Евгений Дикий заявил, что в ближайшие месяцы следует ожидать, что поставок ракет-перехватчиков, способных сбивать российские баллистические ракеты, может не быть.

По его словам, от этого в тылу пострадает гражданское население Украины, поскольку российские захватчики воспользуются моментом, чтобы нанести удар баллистическими ракетами.

