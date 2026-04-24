В НАТО и ЕС рассказали, будет ли в России новая волна мобилизации

Линия фронта в Украине пока существенно не сдвигается, и Россия не собирается объявлять новую волну мобилизации. Такое мнение высказали председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне и председатель Военного комитета Европейского Союза генерал Шон Кленси, сообщает"Интерфакс-Украина".

По словам Драгоне, в настоящее время нет никакого существенного продвижения на поле боя, и россияне несут огромные потери.

"Я думаю, что конца еще не видно, но они снова застряли. Украинские солдаты мужественно держат оборону, и это то, что удерживает всех на том месте, где они находятся. Я не думаю, что будет мобилизация", - заявил он.

Видео дня

Кленси добавил, что его анализ и оценка ситуации остаются прежними.

"Я не вижу, чтобы Россия прибегала к мобилизации. Понятно, что линия фронта не движется, она статична. Понятно, что Россия рассчитывала закончить эту войну за считанные дни. Но мы уже четыре года, пятый год вместе с Украиной, и это будет продолжаться в течение всего времени", - отметил генерал.

Он заверил, что Евросоюз будет поддерживать Украину и украинский народ, чтобы обеспечить победу украинцев в войне.

Война в Украине - ситуация на фронте

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские военные пытаются восстановить контроль над Купянском и засылают в город пехотные группы через неработающий газопровод.

