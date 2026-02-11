Макрон оказался между двух огней из-за разработки истребителя нового поколения в Европе, - FT

Если ситуация с разработкой самолета не будет решена, это может стать пятном на наследии президента Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с препятствием в своих амбициях по развитию флагманской франко-немецкой программы истребителей нового поколения, а именно со средней оборонной компанией страны, которая, по предположениям, должна была выполнять его указания. Речь идет о семейной компании Dassault Aviation, которая с 1950-х годов имеет независимую политику и влияние, ведь является главным поставщиком французских боевых самолетов. Об этом пишет Financial Times.

"Она известна тем, что в 1980-х годах отказалась от другого трансграничного оборонного проекта - Eurofighter Typhoon, который позже был построен Великобританией, Италией, Германией и Испанией, - поскольку хотела быть лидером в проектировании и производстве", - добавили в материале.

Как отмечает FT, на этот раз ситуация почти такая же. Dassault и ее генеральный директор Эрик Траппьер планируют сохранить контроль над истребительной частью Future Combat Air System (FCAS) стоимостью 100 млрд евро, несмотря на решительную оппозицию со стороны партнера Airbus. Макрон пытался спасти проект от краха, проводя неоднократные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Эта путаница вновь привлекла внимание к сложным отношениям между Dassault и ее главным заказчиком, французским правительством, возобновив вопрос о том, кто на самом деле принимает решения", - подчеркивают в публикации.

В то же время бывший топ-менеджер Airbus и ветеран отрасли Марван Лахуд предсказал, что Dassault не уступит в этом вопросе.

"Все думают, что правительство принимает все решения, но на самом деле все гораздо сложнее. Существует компромисс. Все сводится к тому, чего Франция ожидает от оборонной компании - ожидает ли она, что компания будет подчиняться, или что она будет производить лучшие системы вооружения?", - объяснил Лахуд.

В свою очередь, другой руководитель отрасли сделал еще более резкое заявление:

"Министры приходят и уходят, президенты приходят и уходят – а Dassault остается".

В FT отмечают, что, как и все оборонные подрядчики, компания не может многократно игнорировать государство, ведь армия Франции является важнейшим покупателем ее истребителей Rafale, которые приносят ей основную часть дохода. Таким образом, французские президенты являются главными маркетологами Dassault.

Также известно, что Макрон попытается заключить контракт с Индией на покупку около 100 истребителей Rafale во время визита в эту страну в середине февраля.

"Но если патовая ситуация с Германией не будет решена, это станет пятном на наследии Макрона, учитывая его давнюю поддержку европейского оборонного сотрудничества и уменьшение зависимости от американского оружия", - предупреждают в издании.

Что известно о проекте FCAS

В FT напомнили, что в 2017 году Макрон вместе с тогдашней канцлером Германии Ангелой Меркель объявил о проекте FCAS. Программа была задумана как истребитель, который бы бесперебойно работал с дронами, оружием нового поколения и современными системами связи. Таким образом, Dassault занимался работой над самолетом, а оборонное подразделение Airbus, базирующееся в Германии, возглавляло остальное.

"Этот план постепенно развалился, поскольку компании спорили о технических характеристиках самолета, управлении и выборе поставщиков. Берлин обвинил Dassault в изменении условий соглашения и утверждал, что первоначальное соглашение должно быть соблюдено", - отметили в материале.

В частности, под руководством французского генерального директора Гийома Фори Airbus занял более агрессивную позицию, которую поддержало правительство Мерца. В Германии также заявили, что могут самостоятельно заняться разработкой самолета нового поколения или найти других партнеров.

Поэтому если Макрон не сможет отстоять позицию Dassault, мало кто видит, как можно спасти этот проект.

"Когда я слышу, как некоторые немецкие коллеги говорят, что не понимают, что происходит с FCAS, или как в 2022 году они говорили: "Как только Макрон будет переизбран, он сможет заставить семью это сделать", мне хочется смеяться", - сказал один французский руководитель оборонной отрасли, который работал с Dassault.

Политика Франции – последние новости

Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Франция и Россия возобновили контакты на техническом уровне. По мнению президента Франции, диалог Европы с Россией необходим, чтобы добиться мира.

"Мы хотим делегировать эти дискуссии другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она останется здесь и завтра", - отметил Макрон.

Также сообщалось, что Франция передаст Украине новую партию самолетов Mirage. Кроме того, продолжается работа по поставке Украине рекордного объема управляемых авиационных бомб AASM Hammer, а также по ускорению производства и поставки противоракетных ракет Aster.

