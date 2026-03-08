Последний шанс для Boeing: истребитель F-47 может совершить первый полет в рекордные сроки

У Boeing за последние несколько лет возникло сразу несколько серьезных проблем.

В ВВС США заявили, что разработка истребителя шестого поколения F-47 идет по графику. Первый полет самолета запланирован на 2028 год, пишет Digi24.

Генерал Дейл Уайт, который курирует критически важные системы вооружения самолета, заявил журналистам, что разработка "идет хорошо".

"Мы справляемся исключительно хорошо. Boeing проделал отличную работу по укреплению кадрового потенциала. На ранних этапах таких программ обычно наблюдается рост численности персонала в соответствии с графиком и задачами, которые необходимо выполнить. Они очень хорошо справились с этим", - сказал он.

Видео дня

По словам Уайта, первый истребитель F-47 уже находится в производстве на заводе Boeing.

"Мы действительно получили преимущество в начале этой программы, которое со временем принесло выдающиеся результаты", - добавил он.

В издании отметили, что заявление Уайта прозвучало на фоне ряда проблем Boeing с различными проектами, которые затронули компанию в последние годы. Журналисты напомнили, что Boeing завершила 2024 год с убытками почти в 12 миллиардов долларов, начал продажу активов в прошлом году и продолжив нести убытки.

Как пишет Defense Express, у Boeing возникли проблемы, в частности, с танкерами KC-46A, в которых обнаружили трещины, что привело к масштабной проверке и остановке производства. Также компании пришлось задержать проект учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk на целых два года.

В издании считают, что контракт на истребитель шестого поколения F-47 может быть ключевым для Boeing и стать либо ее бесспорным успехом, либо похоронить компанию.

F-47 - что известно

Ранее в The War Zone писали, что компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США. Первый полет самолета запланирован на 2028 год.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин рассказывал, что F-47 будет иметь боевой радиус действия более 1000 морских миль (около 1852 километра) и сможет развивать скорость свыше 2 Маха (около 2450 км/ч).

В издании добавили, что новые истребители шестого поколения обеспечат увеличение оперативного радиуса действия как минимум на 25% по сравнению с существующими американскими истребителями. Также журналисты ожидают, что F-47 будет обладать технологией стелс нового поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: