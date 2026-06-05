Пентагон может отказать Германии в Tomahawk из-за опасений эскалации конфликта с Россией

Европейские страны должны более активно наращивать собственный потенциал, в то время как США планируют перенаправить часть ресурсов на другие направления.

Пентагон, вероятно, откажется от планов передать Германии крылатые ракеты Tomahawk, поскольку американские чиновники опасаются возможной реакции России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских и одного американского чиновника.

По данным собеседников издания, в Вашингтоне считают, что Москва может расценить передачу или размещение высокоточных ракет в центре Европы как шаг к эскалации.

Как отмечает Politico, возможное решение фактически будет означать отказ от договоренностей, достигнутых еще при администрации Джо Байдена. В то же время Германия рискует остаться без вооружения, которое ее руководство считает важным для укрепления обороноспособности.

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В материале также говорится о более широком пересмотре роли США в НАТО. В частности, американская сторона уже объявила о сокращении отдельных военных возможностей в Европе и призывает союзников брать на себя большую ответственность за оборону континента.

Командующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что европейские страны должны активнее наращивать собственные возможности, в то время как США планируют переориентировать часть ресурсов на другие направления.

Помимо опасений относительно реакции России, американские чиновники также обращают внимание на сокращение собственных запасов вооружений. После использования значительного количества ракет Tomahawk и Patriot во время войны с Ираном восстановление запасов может занять месяцы или даже годы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что не ожидает размещения американских ракет Tomahawk в стране из-за их ограниченного количества в США.

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, сообщил, что Берлин еще полтора года назад официально обратился к США с запросом о приобретении ракет Tomahawk, однако до сих пор не получил окончательного ответа.

Альтернатива Tomahawk

Ранее соучредитель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Financial Times заявил, что Германия потенциально рассматривает возможность замены американских крылатых ракет Tomahawk украинскими ракетами "Фламинго".

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