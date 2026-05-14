Германия изучает возможность замены Tomahawk украинскими 'Фламинго', - FT

Украинская компания Fire Point заявила о переговорах с Германией по ракетам "Фламинго"

Сооснователь украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Германия потенциально рассматривает возможность замены американских крылатых ракет Tomahawk украинскими ракетами "Фламинго". Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По словам Штилермана, немецкая сторона проявляет "значительный интерес" к технологиям Fire Point. Сейчас Германия уже финансирует закупки украинских беспилотников FP-1 и FP-2 для нужд украинских военных, однако обсуждение постепенно выходит и на уровень дальнобойных систем.

Он отметил, что в Берлине рассматривают вариант, при котором украинские ракеты "Фламинго" могут стать альтернативой американским Tomahawk. По словам представителя компании, идея заключается не только в продаже вооружений, но и в предоставлении союзникам "независимости в сфере безопасности".

Штилерман также сообщил, что Fire Point сейчас производит около 200 ракет "Фламинго" ежемесячно, однако предприятие способно существенно увеличить объёмы выпуска при наличии дополнительного финансирования и заказов.

Кроме того, он рассказал о концепции создания так называемой "килл-зоны" с использованием ударных дронов. По его словам, подобную систему Украина теоретически могла бы развернуть вдоль иранской территории, создав зону постоянного поражения с помощью операторов дронов-камикадзе.

Штилерман утверждает, что страны Персидского залива проявили интерес к подобной модели, однако указали, что для её реализации потребуется согласование со стороны США.

Украинские военные разработки Fire Point

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сообщил, что полноценная реализация планов ракетной программы требует значительных средств. На данный момент Fire Point занимается разработкой украинской зенитной ракеты для перехвата баллистических ракет. По словам эксперта, массового производства на данный момент не предусматривается.

Ранее главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. По его мнению, такими ракетами можно нанести массированный удар по Москве.

