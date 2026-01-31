В Италии назвали британцев 'безумцами' за отказ делиться технологиями истребителя Tempest

Крозетто не впервые критикует Великобританию за задержку в обмене технологиями.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто раскритиковал секретность Британии в отношении передовых технологий, и отказ делиться разработками с союзниками. Он прямо обвинил британцев в сокрытии технологий для совместной разработки истребителя шестого поколения Tempest по программе GCAP, назвав это "безумием", пишет Defense News.

Крозетто предупредил, что отказ Великобритании от обмена передовыми технологиями со своими итальянскими и японскими партнерами по этой программе рискует принести пользу противникам по всему миру.

"Это огромная услуга русским и китайцам", – сказал министр изданию Defense News.

Видео дня

Это уже не первый случай, когда Крозетто обвинил Великобританию в задержке в обмене технологиями в рамках программы GCAP. В апреле 2025 года он заявил агентству Reuters, что Великобритании необходимо разрушить "барьеры эгоизма".

На этой неделе, отвечая на вопрос Defense News о том, изменил ли он свое мнение относительно предполагаемого нежелания Великобритании делиться технологиями, он сказал, что ничего не изменилось.

"Они не хотят этого делать", – сказал Крозетто, добавив: "В такой момент не делиться технологиями с союзниками – это безумие".

Крозетто сказал, что поручил компании Leonardo, которая принимает участие в программе с итальянской стороны, первой поделиться своими технологиями с союзниками. И после того как это произойдет, министерство обороны Италии оценит действия партнеров, рассчитывая на взаимность.

Европейский истребитель шестого поколения

Великобритания совместно с Италией и Японией ведет разработку сверхзвукового малозаметного самолёта, который планируется ввести в эксплуатацию к 2035 году. разрабатывается для дальних перелетов, перевозки большой полезной нагрузки и техники, и судя по его размерам, предназначен для дальних миссий вглубь вражеской территории.

Среди ракет, которыми могут вооружить Tempest, называют перспективную американскую AIM-260 или модернизированную версию Meteor, которая может появиться в будущем. Впрочем, специалисты склоняются к тому, что речь идет о принципиально новой ракете, которая еще не была официально представлена.

Вас также могут заинтересоватьи новости: