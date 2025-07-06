Великобритания намерена приобрести американские истребители F-35A.

Британское производство боевых самолетов Eurofighter Typhoon приостановлено из-за нехватки новых заказов. В связи с этим аэрокосмическая промышленность Великобритании может потерять важные навыки.

Газета Financial Times пишет, что на протяжении десятилетий самолеты Typhoon собирались на заводе BAE Systems в Вартоне, Ланкашир. Однако работа на линии окончательной сборки сокращается, поскольку завод готовится к поставке последнего самолета Typhoon для Катара в рамках заказа на сумму 5 млрд фунтов стерлингов от 2017 году.

Правительство Великобритании не размещало заказы на новые самолеты с 2009 года, а последующие экспортные заказы от Саудовской Аравии и Катара еще не согласованы. Если в ближайшее время не поступят новые заказы, может произойти утрата важных промышленных навыков, необходимых для создания следующего поколения истребителей в рамках участия Великобритании в Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

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Typhoon производится общеевропейским консорциумом, в который входят BAE, Airbus и Leonardo, причем каждая компания производит разные детали для каждого самолета. Они также эксплуатируют линии окончательной сборки в каждой стране-партнере. BAE по-прежнему производит передние фюзеляжи для самолетов Typhoon, заказанных другими странами, на заводе в Сэмлсбери, но затем они отправляются на континент для окончательной сборки.

Недавнее решение правительства приобрести истребители F-35A американского производства вместо того, чтобы разместить новый заказ на современные самолеты Typhoon, вновь разожгло дискуссию о приоритетах в области обороны. Хотя Великобритания взяла на себя обязательство модернизировать нынешние самолеты Typhoon, она является единственной страной в консорциуме, которая не разместила заказ на новейшую модель.

Производство оружия в Европе - последние новости

Издание The Times писало, что европейские оборонные компании избавляются от американских деталей в своем оружии из-за политики президента США Дональда Трампа.

При этом отмечается, что Британия планирует избавиться от критической оружейной зависимости от США. Ожидается, что на территории Великобритании будут построены контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

В свою очередь The New York Times писало, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе вырос спрос на вооружение. В связи с тем, что администрация Трампа постепенно отдаляется от сотрудничества со странами континента, Европа меняет подход к производству оружия.

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