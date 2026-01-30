Стало известно, когда Украина может получить самолеты L-39NG Skyfox для уничтожения дронов

Skyfox является учебным и легким боевым самолетом с турбовентиляторным двигателем.

Если Украина закупит учебно-боевые самолеты L-39NG Skyfox, то первые машины могут поступить в начале 2027 года, а остальные – в 2028-м. Об этом со ссылкой на президента компании Aero Vodochody Виктора Сотону сообщает Defense Express.

"Сейчас мы анализируем наши производственные мощности и возможности внесения изменений в производственный процесс, чтобы иметь возможность гибко реагировать на потенциальный интерес к скорейшей поставке самолетов", – говорит Виктор Сотона.

По данным Defense Express, на сегодняшний день годовое производство Aero Vodochody составляет 12 самолетов, хотя максимальная мощность завода позволяет выпускать до 18 машин в год. На данный момент Чехия уже получила 6 из 8 заказанных самолетов Skyfox, а Венгрия – 8 из 12.

Специалисты портала считают, что потенциальное получение L-39NG в начале 2027 года выглядит как оптимальный вариант в случае, если быстро получить подержанные L-159 из Чехии не удастся. В то же время остается открытым вопрос об объемах поставок и согласии других клиентов.

Ключевым фактором является финансирование сделки, ведь украинский бюджет самостоятельно таких средств не имеет. Необходимые ресурсы могут попытаться найти в ЕС. Также не стоит забывать, что закупку может заблокировать чешское правительство, которое достаточно негативно относится к передаче самолетов.

Ранее УНИАН сообщил, что после того, как власти Чехии отказали Украине в продаже самолетов L-159, компания Aero Vodochody захотела предложить Киеву альтернативу – самолет Skyfox, который является преемником Aero L-39 Albatros времен Холодной войны.

По мнению специалистов, закупка самолетов имеет смысл, поскольку их можно будет использовать не только для борьбы с дронами, но и для обучения будущих пилотов (для чего собственно и предназначался самолет).

