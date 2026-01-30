Румыния хочет купить у Германии ЗРК IRIS-T: в Defence Expres указали на странный нюанс

Комплексы будут оплачены из "длинных и дешевых" кредитных денег от ЕС.

Закупка Румынией зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM вновь появилась на повестке дня в переговорах с Германией.

Как сообщает Defence Express, во время обсуждений углубления оборонного сотрудничества и использования кредита на усиление обороноспособности от Евросоюза по программе SAFE подняли тему закупки у Германии именно этих ЗРК, а также зенитных артиллерийских систем Skyranger.

"В начале встречи министр Писториус (министр обороны Германии Борис Писториус, - ред.) и его румынский коллега подписали совместную декларацию. Цель: усиление европейской противовоздушной обороны в рамках инициативы Sky Shield. Румыния получит более 16 миллиардов евро от программы ЕС SAFE для этой цели. Рассматривается вопрос закупки таких систем, как IRIS-T SLM или Skyranger", - говорится в официальном сообщении Министерства обороны Германии.

Видео дня

В Defense Express отметили, что наличие IRIS-T SLM в переговорах выглядит довольно странным. Потому что в июле 2025 года Румыния подписала с израильской компанией Rafael рамочное соглашение на 18 ЗРК Spyder на 2 млрд евро. Это стало финалом довольно скандальной истории, когда Бухарест разогнал всех участников конкурса, который длился с конца 2023 года.

Но до сих пор никакой информации о подписании какого-либо твердого контракта между официальным Бухарестом и Rafael не поступало. То есть реального заказа вполне могло и не произойти.

Как пишет издание, Румыния, оценив возможности кредитов SAFE, вполне могла "переиграть" свое уже якобы принятое решение и в конечном итоге выбрать именно IRIS-T SLM, который, возможно, дороже, но будет оплачен из "длинных и дешевых" кредитных денег от ЕС.

"Хотя, конечно, не исключен вариант засекречивания подписания соглашений на Spyder. А тогда это означает, что, возможно, речь идет о дальнейшем усилении румынской системы ПВО, потому что в конечном итоге Минобороны страны имело общий план на 41 систему в целом на 4,2 млрд евро с планом реализации в 2030-х годах", - считают эксперты.

Германия усиливает ПВО Украины

Как сообщал УНИАН, на этой неделе посол Германии в Украине Гайко Томс заявил, что в ближайшее время Германия передаст Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T.

По его словам, Германия в настоящее время является крупнейшим партнером Украины в сфере предоставления ПВО, хотя и понимает, что этой помощи все еще недостаточно.

Томс также напомнил, что в конце 2025 года Германия передала Украине два дополнительных комплекса Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: