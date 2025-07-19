Tempest разрабатывается для полётов вглубь вражеской территории.

Великобритания совместно с Италией и Японией ведет разработку сверхзвукового малозаметного самолёта, который планируется ввести в эксплуатацию к 2035 году.

Как пишет The Telegraph, самолет, получивший в Британии название Tempest, разрабатывается для дальних перелетов, перевозки большой полезной нагрузки и техники, и судя по его размерам, предназначен для дальних миссий вглубь вражеской территории.

"Больший самолёт означает большие топливные баки. Это означает большую дальность полёта и большую полезную нагрузку взрывных боеголовок. Размер также позволяет размещать оружие внутри, обеспечивая гладкую внешнюю поверхность, что затрудняет обнаружение самолёта радаром", - отмечает The Telegraph.

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При этом Tempest будет оснащён технологиями, позволяющими ему взаимодействовать с другими самолётами, беспилотниками, наземными войсками и спутниками. Всё это говорит о том, что Tempest разрабатывается для дальних миссий вглубь вражеской территории, где связь с базой может быть невозможна.

Подготовка к будущей войне

По словам экспертов, если НАТО когда-либо вступит в войну против России, это означает, что самолёт будет взлетать с британского аэродрома, незаметно долетать до России, уничтожать вражескую ПВО, а затем возвращаться обратно.

Более того, такая большая дальность позволит японским пилотам наносить удары вглубь материкового Китая в любом будущем конфликте на Тихом океане.

Как пишет The Telegraph, проект предполагает, что самолёт сможет пересечь Атлантику без дозаправки в воздухе — чего ещё не удавалось ни одному истребителю Королевских ВВС.

"Вы можете сделать свой самолёт настолько малозаметным, насколько захотите, но если его нужно дозаправлять с помощью танкера, то в конечном итоге противнику останется только выследить и уничтожить этот танкер", - отмечает военный аналитик Фрэнсис Туса.

"Темпест" в бою

Туса говорит, что в случае войны с РФ на первой неделе конфликта Tempest, вероятно, придётся направиться в Россию и атаковать системы ПВО и авиабазы.

Затем, на второй неделе, когда ПВО не будет представлять угрозы, самолёт может либо уничтожать вражеские истребители, либо продолжить выполнять функции наземной поддержки.

Для выполнения этой роли ожидается, что он сможет обрушить на свои цели огромные арсеналы взрывного оружия – потенциально вдвое больше, чем может развернуть F-35.

Технология, встроенная в Tempest, также обеспечит самолету возможность выполнять функции бортового узла связи, даже если связь с базами в Великобритании будет нарушена. Это означает, что он может служить центральной точкой связи для находящихся поблизости дружественных беспилотников и ракет, а также для наземных сил и спутников в космосе.

Производство оружия в Европе

Ранее СМИ сообщали, что британское производство боевых самолетов Eurofighter Typhoon приостановлено из-за нехватки новых заказов. Правительство Великобритании не размещало заказы на новые самолеты с 2009 года, а последующие экспортные заказы от Саудовской Аравии и Катара еще не согласованы.

Также сообщалось, что Британия планирует избавиться от критической оружейной зависимости от США. Ожидается, что на территории Великобритании будут построены контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

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