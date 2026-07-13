Зеленский назвал сроки, когда противоракетный щит FREYJA станет реальностью

Украина завершает разработку противоракеты, другие страны могут предоставить радары и другие критически важные компоненты.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев совместный антибаллистический щит Украины и стран Европы под названием FREYJA станет реальностью. Об этом глава государства сообщил по итогам заседания Антибаллистической коалиции в Париже.

"Европе нужна большая защита от баллистических ракет. Вместе мы можем создать такую систему. Украина готова обеспечить свою часть – антибаллистическую ракету. Сейчас мы завершаем работу над ней", – заявил Зеленский.

Как отметил президент, важно политически закрепить, что FREYJA – это совместный проект в интересах всей Европы. Также он считает, что сегодняшняя встреча должна стать исторической.

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"Европе нужно больше средств противоракетной обороны – сильных, надёжных и более дешёвых, чем другие системы. Вместе мы можем создать такую систему и ракеты-перехватчики для неё. Она будет называться FREYJA, и я благодарен за то, что эта работа началась", – добавил Зеленский.

Кто вошел в Антибаллистическую коалицию

По его словам, важно, что на заседании Антибаллистической коалиции представлены европейские страны, обладающие возможностями для производства такого антибаллистического оружия. Это – Украина, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Испания, руководство НАТО и Европейский Союз. "Мы также будем рады приветствовать других", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент перечислил компании, присоединившиеся к этим усилиям: "Сегодня к нам присоединились представители FP, Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. Все присутствующие здесь являются частью того, что нам нужно для создания этой системы".

Чем могут помочь другие страны

По словам президента, когда Украина завершит работу над противоракетной ракетой, другие страны могут предоставить радары и другие критически важные компоненты.

Он добавил, что все видят: в мире недостаточно противоракетных возможностей. По его словам, Соединенные Штаты работают над расширением производства Patriot, а Европа – над расширением производства SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. "Это мощные системы. Но потребность в защите превышает имеющиеся возможности", – сообщил Зеленский.

Антибаллистических систем должно быть достаточно для защиты

Зеленский заявил, что Россия делает последнюю ставку на удары баллистическими ракетами по городам и селам, чтобы сломить украинцев и лишить Украину возможности защищаться. При этом сотрудничество России и Северной Кореи привело к усовершенствованию северокорейских ракет. Аналогичным образом, по его словам, действует иранский режим.

"Наш расчет таков, что в мире станет больше баллистических ракет. И антибаллистических систем должно быть достаточно. Европа может стать мировым лидером в производстве высококачественных антибаллистических систем, без политической зависимости", – отметил Зеленский.

В этой связи он уточнил, что европейцы сами смогут решать, сколько систем нужно Европе и где их следует размещать. "Это создало бы стратегически новую ситуацию. Каждая европейская система будет добавлять свою силу и обеспечивать различным частям Европы стратегическую основу для защиты", – сообщил президент.

Когда FREYJA реально заработает

"Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим FREYJA в действии. Угроза баллистических ракет в мире будет только расти. Это одно из главных последствий войн России и Ирана. Поэтому FREYJA должна стать реальностью", – заявил Зеленский.

Создание антибаллистической коалиции

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания в Париже официально объявили о создании Антибаллистической коалиции. Речь идет о намерении создать интегрированную архитектуру противоракетной обороны, способную сдерживать и нейтрализовать будущие ракетные угрозы.

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