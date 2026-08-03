Крупнейшая находка вольфрама в США натолкнулась на запрет NASA, - Financial Times

NASA использует часть участка для спутников, поэтому и блокирует добычу в этой области.

Горнодобывающая компания заявила, что обнаружила крупнейшее в Америке месторождение вольфрама – металла, критически важного для оборонной промышленности и находящегося в серьёзном дефиците. Однако космическое агентство США NASA блокирует разработку значительной части заявленных участков.

Об обнаружении вольфрама сообщается в отчете о ресурсах, с которым ознакомилось издание Financial Times, после недавней программы бурения, проведенной добывающей компанией критических минералов 3 Proton Lithium на ее проекте Railroad Valley Minerals, расположенном в отдаленной части пустыни Грейт-Бейсин на востоке штата Невада.

Однако NASA заявляет, что треть заявленного компанией участка охватывает уникальный регион, который используется для отслеживания сигналов, передаваемых на Землю спутниками, и что добыча на этом участке может поставить под угрозу работу агентства.

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"Это металл, добычу которого Соединенные Штаты прекратили десять лет назад, а теперь импортируют его, в то время как Китай контролирует и манипулирует мировым рынком", – заявил председатель и финансовый директор компании 3PL Кевин Мур. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин "привержен поддержанию стабильности глобальных цепочек поставок". Также было добавлено, что "заявки на экспорт вольфрама, соответствующие действующим нормам, будут получать лицензии".

По словам Мура, масштаб месторождения – "это история не про добычу полезных ископаемых. Это история национальной безопасности".

Это "очень дорогое" месторождение

Частная компания, базирующаяся в Неваде, оценила ресурс в 1,78 млн тонн, что – в случае подтверждения коммерческой целесообразности добычи – более чем в пять раз превышает следующее по величине месторождение этого металла в США.

3PL оценила его стоимость примерно в 152 млрд долларов исходя из текущих цен, которые взлетели на фоне острого дефицита.

Однако СМИ отмечает, что оценка размера месторождения не включает участок, где бурение в настоящее время заблокировано NASA.

Рынки выросли, вопрос добычи ресурсов - приоритетный

Рынок вольфрама вырос почти на 600% с февраля 2025 года из-за высокого спроса со стороны аэрокосмической, оборонной промышленности и производителей инструментов, а также сокращения поставок в результате экспортных ограничений, введённых Китаем, который контролирует 80% мирового рынка.

В отчёте также говорится, что крупные месторождения лития, бора и поташа были обнаружены в обширных подземных соляных пластах на территории площадью около 150 квадратных километров** возле города Или, где у 3PL есть аренда и права на добычу.

Администрация президента США Дональда Трампа сделала приоритетом проекты по добыче критических минералов, стремясь ослабить контроль Пекина над этим стратегически важным сектором, и в прошлом году включила проект Railroad Valley компании 3PL в программу FAST-41 – федеральную программу, направленную на ускорение согласований.

Мировой дефицит вольфрама привлёк внимание Белого дома. В рамках ускоряющейся гонки за ресурсы правительство США готово предоставить до 1,6 млрд долларов на планируемую вольфрамовую шахту в Казахстане, которую разрабатывает группа, планирующая слияние с компанией-оболочкой при поддержке Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

Запрет на добычу очень хотят отменить

Компания 3PL, привлёкшая почти 50 млн долларов для реализации своего проекта, лоббирует администрацию Трампа и Конгресс, чтобы отменить 20-летний федеральный запрет, наложенный на добычу и разведку на участке площадью около 44 квадратных километров в 2023 году.

Ограничение было введено Бюро по управлению земельными ресурсами по запросу NASA, которое использовало плоскую, безлюдную пустынную местность для калибровочных испытаний спутниковых приборов, чтобы обеспечить точность стандартизированных данных.

Мур заявил, что решение 2023 года было принято на основе "неполной информации" из-за недостаточного взаимодействия с NASA, и что компания "пытается пройти надлежащие каналы", чтобы позволить потенциальный ресурс извлечь на пользу США.

Представитель NASA заявил, что позиция агентства не изменилась.

Если запрет снимут - добыча не начнется мгновенно

Аналитики отмечают, что обнаружение столь крупного месторождения вольфрама в США вызовет большой интерес из-за напряжённой ситуации с поставками во всём мире, однако предупреждают, что разработка месторождения – даже если вопросы прав на землю будут решены – вероятно, займёт ещё несколько лет.

"Когда цены настолько высоки, легко разжечь интерес к такому проекту или новой находке. Сейчас, вероятно, пара десятков небольших горнодобывающих компаний по всему миру пытаются вписаться в этот ценовой рост", – заявил Тимоти Пуко, аналитик исследовательской компании Eurasia Group.

По его словам, "нужно понимать, что до начала разработки – в лучшем случае около пяти лет, а за это время многое может измениться".

Ранее УНИАН сообщал, что под Андами нашли гигантское месторождение золота, но его разработка станет катастрофой.

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