По озвученным планам, огромный авианосец должен быть заложен в 2025 году и введен в эксплуатацию к 2030-му.

Россия утверждает, что построит 100 000-тонный авианосец "Шторм" с ядерной силовой установкой, истребителями-невидимками и готовым к Арктике корпусом, который в итоге сможет конкурировать с американским классом "Нимиц". Однако реальность говорит об обратном: с упадком верфей, сложной экономикой и единственным дряхлым авианосцем "Адмирал Кузнецов", застрявшим в сухом доке, у России нет опыта, ресурсов и технологий, чтобы сделать это реальностью. Об этом пишет обозреватель, экс-сержант и бывший уорент-офицер спецназа армии США Стив Балестриери в своей статье для 19FortyFive.

"Добавьте сюда проблемный истребитель Су-57, у которого нет проверенного варианта для флота, и "Шторм" покажется еще одной грандиозной российской военной фантазией. С учетом того, что войска Путина борются на Украине, этот суперавианосец - всего лишь мечта, которая никогда не будет реализована", - отметил автор.

По его словам, огромный авианосец должен был быть заложен в 2025 году и введен в эксплуатацию к 2030 году. Кроме того, якобы Россия планирует построить еще три авианосца, чтобы "держать Запад в страхе в Арктике".

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Однако, как констатировал обозреватель, у России нет верфи, которая могла бы построить "Шторм":

"В прошлом они использовали верфи на Украине, где Россия как раз производила свои самые важные корабельные двигатели. Я сомневаюсь, что украинцы позволят русским строить там больше кораблей. Верфь, где в сухом доке находится "Кузнецов", даже не способна переоборудовать дряхлый авианосец. Не говоря уже о строительстве нового современного авианосца".

Кроме того, как добавил Стив Балестриери, сметная стоимость строительства авианосца такого размера оценивается в 9 миллиардов долларов, что намного меньше, во сколько он может обойтись в реальности, а ведь экономика России сейчас почти банкрот.

Так что, как подытожил автор: российский 100 000-тонный авианосец "Шторм" - это один из проектов "журавль в небе", который вряд ли когда-то будет реализован.

Авианосец "Шторм" - заявленные характеристики

Указывается, что вес "Шторма" должен составлять от 95 000 до 100 000 тонн. Предполагается, что он будет нести большую авиагруппу в 100 самолетов - МиГ-29К, Су-57 и Ка-27.

Также, по заявлениям россиян, "Шторм" будет полагаться на комбинацию ядерных и газовых турбин, а его уникальной особенностью должен стать его корпус, который должен позволить ему работать в арктических условиях.

Кроме того, в СМИ писали, что у "Шторма" также будет якобы лучшее вооружение, чем у класса "Нимиц": крылатые ракеты и авиабомбы, а также зенитно-ракетная артиллерийская система С-500 с четырьмя боевыми модулями.

Напомним, ранее УНИАН писал, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" стоит на ремонте уже более 7 лет. В СМИ предполагали, что он не выйдет из него в ближайший год, а учитывая темпы работ и все возникающие новые проблемы, авианосец вряд ли уже когда-нибудь выйдет из ремонта.

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