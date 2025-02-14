На новых снимках можно видеть нечто похожее на "заготовки" для электромагнитных катапульт.

На верфи в китайском Даляне увидели объект, похожий на секцию корпуса перспективного китайского атомного авианосца Type 004. Об этом сообщает The War Zone.

Возле нее можно видеть макеты палубного истребителя J-15 и вертолета Z-8. Сами материалы датированы маем 2024 года, однако в публичном доступе они появились только сейчас.

По мнению специалистов, на снимках можно видеть что-то похожее на "заготовки" для электромагнитных катапульт, которые будут использовать для запуска летательных аппаратов. Подобные системы используются на новых американских авианосцах типа Gerald R. Ford. Ford.

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Предполагается, что на будущем китайском атомном авианосце будет установлено четыре электромагнитные катапульты.

Отметим, что новый неатомный авианосец КНР "Фуцзянь", который вышел на ходовые испытания в мае прошлого года, получил три электромагнитные катапульты.

Китайский флот - последние новости

Напомним, в конце 2024 года Китай спустил на воду первый универсальный десантный (УДК) корабль Type 076, который назвали "гигантом".

Type 076 получил катапульту, благодаря которой он может запускать даже тяжелые БПЛА. Также на корабле присутствует мощное вооружение для защиты он вражеских атак.

Западные специалисты считают, что Type 076 не похож ни на один другой УДК, который находится в эксплуатации или строится где-либо в данный момент времени.

Некоторые из специалистов считают, что размеры Type 076 дают Пекину принципиально новые возможности по проведению десантных операций.

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