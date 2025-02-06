По данным ГУР, судно находится в аварийном состоянии.

Единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" стоит на ремонте уже более 7 лет. Как пишет Defence Express, он не выйдет из него в ближайший год, а учитывая темпы работ и все возникающие новые проблемы, авианосец вряд ли уже когда-нибудь выйдет из ремонта.

Такой вывод был сделан, в частности, в связи с тем, что россияне используют палубные самолеты Су-33 для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", а не для обучения пилотов навыкам взлета-посадки на палубу.

"Адмирал Кузнецов" имеет большое значение для российской пропаганды, поскольку это единственный авианосец, который есть у РФ. Поэтому россияне тратят огромные средства на его восстановление и скорейший ввод в эксплуатацию, и на момент его выхода из ремонта, они должны иметь готовых пилотов, для выполнения боевых задач с борта", - говорится в публикации.

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Отмечается, что часть пилотов, способная взлетать с палубы авианосца, уже ушла на пенсию, а оставшимся и выполняющим значительно более легкие полеты с суши, нужно перепроходить соответствующее обучение.

"Учитывая, что россияне планировали вывести из ремонта "Адмирала Кузнецова" еще в прошлом году, пилоты и их самолеты должны уже проходить обучение по посадке на авианосец. А поскольку единственная такая тренировочная площадка находится во временно оккупированном Крыму, вблизи города Саки, эти самолеты (Су-33) должны находиться именно там, но оказывается, что они не проходят подготовку, а до сих пор находятся на севере и сопровождают Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - констатировали в Defence Express.

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" - что известно

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии.

Отмечалось, что военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение судна до критического состояния.

Недавно выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться собственным ходом - его корпус в настолько критическом состоянии, которое в принципе не позволяет спускать его на воду.

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