Эксперты напомнили, что воздушная тревога по всей стране за последние месяцы из-за взлета МиГ-31К звучала лишь дважды.

В сети была распространена информация о том, что якобы западные санкции против российского ВПК сработали настолько сильно, что сейчас у российских оккупантов нет двигателей к МиГ-31, поэтому из-за этого стало меньше воздушных тревог. В то же время уже 24 февраля 2025 года РФ снова подняла в воздух свой самолет, после этого тревога была по всей Украине.

Как пишет Defense Express, это свидетельствует о том, что россияне имеют не такие уж и серьезные проблемы с двигателями под МиГ-31, ведь силовые установки всегда можно отремонтировать из-за "каннибализма запчастей".

"Более того, если двигаться вглубь вопроса, то картина может оказаться вообще неоптимистичной. Начнем с того, что вообще выступило основанием для теории о проблемах с двигателями под МиГ-31К. Если брать с 1 января 2025 года и до сегодняшнего дня, то тревога из-за взлета этих самолетов по всей Украине звучала только дважды, 8 и 25 января, что и создало впечатление, что рашисты эти носители "Кинжалов" теперь не поднимают в воздух вообще, из-за технических проблем с двигателями", - объяснили аналитики.

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По данным открытых источников, самолеты МиГ-31 всех вариантов оснащены реактивными двигателями типа Д-30Ф6, которые пока не изготавливаются. Эксперты говорят, что показатель межремонтного ресурса Д-30Ф6 составляет всего 300 часов, это означает, что ремонтировать такие двигатели нужно достаточно часто.

"Еще можем заметить такой специфический момент: если в 2014 году представители российского ВПК заявляли, что на складах накоплено аж 1500 Д-30Ф6, благодаря чему есть запас на 20-30 лет без необходимости изготавливать новые двигатели, то уже в мае 2024 года компания "ОДК-Пермские моторы" заявила о готовности возобновить производство Д-30Ф6 как раз по мотиву, что доступный запас таких силовых установок исчерпывается", - добавили в Defense Express.

В то же время, по словам аналитиков, Россия, кроме МиГ-31К как носителя ракет "Кинжал" использует еще перехватчики МиГ-31Б/БМ, которые важны для РФ, чтобы противодействовать украинской авиации на больших дальностях, поэтому содержание такого флота для оккупантов довольно сложно.

"Здесь показателен еще пример Казахстана как единственного иностранного пользователя МиГ-31, который "в наследство получил" от 30 до 50 самолетов этого типа, удерживал в строю эти перехватчики из соображений престижа, однако на 2024 год окончательно списал эти машины по причине технических проблем", - напомнили в издании.

По информации The Military Balance 2024, на начало прошлого года Россия имела до 90 перехватчиков МиГ-31 в составе "ВКС РФ" и 30 таких самолетов в составе морской авиации. В свою очередь наличие МиГ-31К оценивалось до 24 самолетов, в то время как на начало 2022 года эта цифра составляла лишь 12.

"Следующий момент - определенное количество самолетов типа МиГ-31 страна-агрессор до сих пор может иметь на хранении, и использовать их в роли "доноров-запчастей" или же вообще для полного восстановления и возвращения в строй. Базовая оценка возможного количества МиГ-31 на хранении - диапазон от 130 до 150 машин, однако по факту цифра может оказаться меньше", - подчеркнули в материале.

Эксперты отметили, что россияне редко используют демонстративные полеты носителей "Кинжалов", ведь все зависит от плоскости доктрины использования аэробаллистических и гиперзвуковых ракет.

"Страна-агрессор считает, что такое ракетное вооружение должно использоваться в условиях "фактора внезапности", и вполне возможно, что от периода психологического давления с регулярными полетами МиГ-31К враг мог перейти к определенной "приостановке" использования этих носителей с тем, чтобы коварно ударить ракетами "Кинжал" в самый неожиданный момент", - подытожили в материале.

Авиация РФ - последние новости

Ранее оборонный обозреватель Исаак Зайц рассказал, что российский проект МиГ-41 больше похож на фантазию, чем на реальный самолет. Речь идет о том, что Россия работает над созданием собственного истребителя 6-поколения под индексом МиГ-41, который теоретически должен стать основным самолетом российских ВВС в середине XXI века.

В то же время стало известно, что РФ хочет модернизировать старые Ту-160 вместо разработки новых. По словам эксперта, проблема заключается в том, что оригинальная конструкция бомбардировщика достаточно старая, поскольку используется еще со времен холодной войны.

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