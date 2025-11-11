Сообщается, якобы самолет впоследствии должен был использоваться для провокации против одной из баз НАТО.

Федеральная служба безопасности РФ заявила о срыве, как утверждается, операции военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой "Кинжал". По версии ФСБ, цель состояла в том, чтобы использовать самолет для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО на территории Румынии, в городе Констанца.

В ведомстве утверждают, что подготовкой операции якобы занималось Главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве британской разведки. А российским летчикам, по их данным, "предлагали 3 млн долларов за угон МиГ-31".

Кроме того, пилоту-штурману, по данным ФСБ, обещали гражданство одной из западных стран. Российские СМИ сообщают, что, когда один из летчиков сообщил, что не обладает навыками посадки самолета, ему предложили обучиться онлайн у летчика ВСУ. Командир экипажа якобы должен был быть нейтрализован в воздухе с помощью усыпления отравляющим веществом.

"Угон планировался над акваторией Черного моря — Киев предлагал имитировать крушение самолета и обеспечить таким образом прикрытие", - пишет Telegram-канал "Zvezdanews".

Угон российского вертолета

Ранее УНИАН сообщал, что реальный подобный случай все-таки был. Тогда, в 2023 году, в рамках спецоперации украинской разведки "Синица", был угнан российский вертолет Ми-8.

Вертолет был полностью цел, и его смогли использовать для нужд ВСУ после детального осмотра и изучения оборудования.

