По данным Минобороны РФ, оба пилота успели катапультироваться.

В Липецкой области Российской Федерации при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31. Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессора. Это произошло около 19:20.

"Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет", - заявили в военном ведомстве.

По данным пропагандистских изданий, самолет не нес боекомплекта и рухнул в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.

Аварии военных самолетов в мире

Ранее в Польше во время подготовки к авиашоу потерпел крушение истребитель F-16. Трагический инцидент произошел в городе Радом. Пилот истребителя погиб. Полковник Кристиан Зиец из фонда Alioth, бывший командир 32-й базы тактической авиации в Ласке, предположил, что, вероятно, пилот совершил ошибку.

До этого истребитель F-35C Lightning II потерпел крушение недалеко от военно-морской авиабазы Лемур в центральной Калифорнии. Пилот катапультировался и не пострадал. Также сообщалось об отсутствии пострадавших среди персонала авиабазы. В январе F-35A ВВС США разбился во время тренировочного полета на авиабазе Эйлсон на Аляске. Пилот также катапультировался и выжил.