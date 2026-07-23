Под Москвой разбился уникальный истребитель: аналитики сказали, что это за самолет

Россияне утверждают, что это их истребитель пятого поколения. Страна пытается продать его за рубеж.

Военный самолет, упавший под Москвой, вероятно, является истребителем Су-57Д . Об этом пишет издание Defence Express.

Аналитики сделали такие выводы, основываясь на информации в открытом доступе. В частности, российские СМИ сообщили, что разбился именно истребитель Су-57. При этом минобороны РФ подтвердило лишь потерю самолета, не указав его тип, но отметило, что речь идет об учебно-боевом самолете, пилот которого катапультировался.

На этом фоне журналисты пришли к выводу, что речь идет о Су-57Д – двухместной учебной версии этого истребителя.

Видео дня

Издание отметило, что впервые этот самолет поднялся в небо всего два месяца назад – 19 мая. И, вероятно, он еще должен был проходить летные испытания. На это может указывать и место аварии – недалеко от авиабазы "Кубинка". Хотя эта база не является испытательной, однако РФ время от времени использует ее для таких задач.

Кроме того, по мнению аналитиков издания, Су-57Д мог выполнять демонстрационный полет для какой-либо иностранной делегации. Ведь неподалеку оттуда расположен 237-й центр демонстрации авиационной техники.

В России заверили, что Су-57Д – это истребитель пятого поколения. И если это так, то, как отмечает издание, это единственный представитель этого поколения, имеющий отдельную учебно-боевую версию. Ведь, например, американские истребители F-22 и F-35 не имеют отдельной двухместной версии. А китайский Chengdu J-20, претендующий на пятое поколение, в версии J-20S предназначен для управления воздушным боем.

"Отметим, что единственным иностранным покупателем Су-57 стал Алжир, который получил первые из заказанных 14 истребителей не позднее февраля 2025 года. Но Кремль не прекращает попытки продать этот истребитель Индии и предлагал именно двухместную версию. Кроме того, поступали сообщения о заинтересованности со стороны Малайзии", – добавило издание.

Оружие в войне между РФ и Украиной

Ранее стало известно, что уже в ближайшие 2–3 месяца Силы обороны могут получить лазерное оружие для противодействия российским воздушным целям. Как отметил заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко, над этим проектом работают как государственные, так и частные компании. Он отметил, что это оружие уже способно сбивать FPV-дроны, а также работает "над шахедами".

Также ранее стало известно, что украинские войска уже получили ударные беспилотники Virtus от немецкой компании Stark Defence. На данный момент неизвестны результаты боевых испытаний этих БПЛА в Украине. В то же время заявляется, что этот дрон способен поражать движущиеся цели противника.

Вас также могут заинтересовать новости: