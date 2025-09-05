Российский флот получил 'принципиально новый' корабль, который сможет нести 'Калибры'

"Иван Папанин" является первым кораблем проекта 23550, который передали ВМФ РФ.

В пятницу, 5 сентября на главной базе Северного флота в Североморске состоялась церемония подъема военно-морского флага на главном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин". Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Сами россияне называют проект 23550 "принципиально новым" типом корабля, сочетающим качества буксира, патрульного корабля и ледокола. Предполагается, что он сможет продвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м.

Корабль может решать довольно широкий спектр задач. В частности, охранять и мониторить арктические водные ресурсы, конвоировать суда, проводить спасательные операции, перевозить специальные грузы, тушить пожары и тому подобное.

Водоизмещение кораблей проекта 23550 составляет около 9 тыс тонн, полная скорость хода - 18 узлов (33,3 км/ч), автономность - около 70 суток.

Корабль имеет 76,2-мм артиллерийскую установку АК-176МА. Предусмотрено базирование многоцелевого вертолета Ка-27 и двух скоростных катеров типа "Раптор".

Ранее сообщалось, что корабль также сможет нести крылатые ракеты "Калибр" и/или противокорабельные ракеты "Уран". Всего в разное время россияне заложили четыре корабля проекта 23550.

Напомним, что недавно военно-морской флот РФ фактически отказался от иллюзий по модернизации своего единственного авианосца - тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов". Теперь корабль хотят утилизировать или продать.

Неопределенной остается судьба большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко". Как стало известно, его ремонт и модернизация не будут завершены в этом году, как планировалось. Не исключено, что "Чабаненко" может ждать судьба "Кузнецова".

