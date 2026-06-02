РФ приступила к заключительным испытаниям своего самого мощного надводного корабля-гиганта

Крейсер "Адмирал Нахимов" - один из крупнейших военных кораблей в мире.

Крейсер "Адмирал Нахимов" приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"К заключительному этапу испытаний после ремонта и модернизации приступил тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", – говорится в сообщении пресс-службы Северного флота России.

Крейсер "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2М и является одним из крупнейших военных кораблей в мире. Его водоизмещение превышает 25 тысяч тонн. Корабль оснащен ядерной энергетической установкой.

Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, а также для обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.

По открытой информации, в ходе модернизации "Адмирал Нахимов" должен был получить 80 унифицированных пусковых установок УКСК 3С14, которые могут осуществлять запуск нескольких типов вооружения, а именно – ракет типа "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Последнюю сами россияне называют "гиперзвуковой".

Кроме того, крейсер должен был получить комплексы ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочные комплексы "Пакет-НК" и "Ответ".

Отметим, что крейсер довольно старый. Его построили в конце 1980-х. В конце 90-х "Адмирал Нахимов" отправили на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ РФ начались в 2013 году. Модернизация крейсера продолжается на предприятии "Севмаш" в городе Северодвинск.

Работы давно превратились в долгострой, сопровождаясь многократным пересмотром графиков.

В августе 2020 года "Адмирал Нахимов" вывели из наливного бассейна к набережной "Севмаша", однако и после этого работы продолжались еще пять лет. Физический пуск ядерных реакторов на корабле был осуществлен только в январе 2025 года.

Общая фактическая стоимость модернизационных работ, по неофициальным оценкам, может достигать около 200 млрд рублей, или более 2,7 млрд долларов.

Оценка проекта 1144

Крейсеры проекта 1144 стали первыми и одновременно последними атомными надводными ракетоносными кораблями ВМФ СССР.

Они также были первыми крупными боевыми единицами, построенными после длительного перерыва в создании кораблей такого класса, и остаются крупнейшими неавианосными военными кораблями, которые какое-либо государство построило после Второй мировой войны.

Эксперты очень неоднозначно оценивают корабли этого типа. Крейсеры проекта 1144 отличаются чрезвычайно большими размерами и высокой стоимостью. При этом считается, что по ударному потенциалу они уступают значительно более дешевым атомным подводным ракетоносцам проектов 949 "Гранит" и 949А "Антей".

Слабым местом базового проекта была уязвимость перед низколетящими дозвуковыми противокорабельными ракетами. Этот недостаток должны были в определенной степени исправить в ходе модернизации, но корабль все еще остается очень уязвимым для современных средств поражения.

Сегодня у россиян в строю только один такой корабль – "Петр Великий".

Российский флот: другие новости

Недавно на судостроительном заводе ОСК ("Объединенная судостроительная корпорация") "Северная верфь" состоялась церемония закладки нового фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов".

Такие фрегаты предназначены для выполнения широкого круга задач, в частности поражения надводных кораблей и подводных лодок, уничтожения конвоев и десантных средств противника, а также для взаимодействия с морскими десантными силами, несения дозорной службы и охраны морских границ.

Напомним также, что месяц назад в российском Балтийске состоялась церемония принятия в состав Балтийского флота малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800 (шифр "Каракурт").

